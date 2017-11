"Siempre sabes que en el Carpena va a haber un ambiente especial"

Es uno de los iconos del baloncesto español. Tras sacarse la espina de volver a la NBA, este verano cambió Philadelphia por Moscú. Reconoce estar feliz Sergio Rodríguez (San Cristóbal de la Laguna, 1986) antes de volver a una ciudad simbólica en su excelso camino. Sus palabras destilan madurez.

-Vuelta a Málaga, lugar de grato recuerdo para usted.

-Sí, siempre. Volver a España, un entorno que conozco, y sobre todo Málaga, que siempre es un sitio especial para jugar. He vivido muchos momentos bonitos en ese pabellón y ahora también es importante para mí ver algo de sol, que en Moscú ya está el invierno.

-¿Se acuerda aún de ese play off de 2006 con el Estudiantes?

-Han sido muchísimos partidos los que he jugado contra el Unicaja. Es un equipo que cuando eres pequeño siempre sigues, es uno de los referentes del baloncesto español. Esos partidos con el Estudiantes fueron mi primera experiencia en la ACB. Luego partidos con el Real Madrid de play off, el tiro en el último segundo de Sergi Llull en la Copa, jugar con la selección española. Es un sitio donde siempre queremos ir por cómo se involucra la gente. Allí siempre son momentos especiales.

-Un año al que siguió un Mundial y la oportunidad de jugar en la NBA. ¿De los más especiales?

-Hace ya bastante, pero quizá le das más mérito cuando va pasando el tiempo. Vas viendo lo difícil que es. Ahí tenía 20 años y todo iba saliendo rodado, muy rápido. No podía dedicar mucho tiempo a todo lo que estaba pasando. La temporada no empezó muy bien, pero los últimos 4 meses terminé jugando a gran nivel con el Estudiantes en ACB. Jugué esos partidos en Málaga, ir con la selección y ganar el Mundial en Japón y luego cumplir el sueño de estar en la NBA con 20 años. Era una de las cosas que yo había soñado de pequeño. Poder cumplirlo todo en el mismo año fue especial.

-Después de varios años en Madrid decidió volver a cruzar el charco. ¿Qué balance hace ?

-Surgió la oportunidad después de estar en el Real Madrid y cumplir una etapa fantástica, tanto en lo deportivo, gané muchas cosas, como en lo personal; llegué a Madrid, me casé y tuve a mi hija. Una vez terminó la temporada surge la oferta de Philadelphia. Nos ha ayudado mucho, lo hemos disfrutado. Vivir en Estados Unidos, estar en el entorno NBA, teniendo una experiencia diferente a la que había tenido en los seis años anteriores. Antes lo único importante era ganar y prepararse para ganar a fin de año y esto fue un proceso diferente, de mejora individual, de mejora dentro del grupo. Ahora es otro reto muy importante. Jugar para el CSKA, con el objetivo de ganar todo lo que juguemos. También personalmente por vivir fuera de nuestro entorno, por conocer nuevos sitios y culturas.

-En Philadelphia dejó a Ben Simmons y Joel Embiid. ¿De verdad tienen tanto futuro?

-Con Embiid conviví más, porque Simmons se lesionó la primera semana. Teníamos trato diario, pero no es lo mismo viajar y jugar. A Embiid ya se le vio el año pasado que estando sano iba a dominar la liga. Al principio tenía restricciones de minutos que le frenaron para hacer las cosas que está haciendo este año. Cuando estuvo sano y se le permitió jugar muchos minutos el equipo lo notó muchísimo. Son dos jugadores especiales, con un físico asombroso y con un talento importante. Esta formación va a ser muy importante para instalarse en el futuro como estrellas.

-Ahora vuelta a Europa. ¿Qué tal le va la vida por Moscú?

-Ha sido todo muy rápido, sin tiempo casi para asimilarlo. Llevo dos meses. Llegué y el primer día a entrenar y el segundo ya tenía un torneo. Ahora ya con la Euroliga y con la presión que ello conlleva para no perder ningún partido porque no es como la Euroliga a la que estábamos acostumbrados, que podías perder algún partido. Esto es desde el principio estar muy mentalizado para no echar de menos algún partido. Estoy encantado por como está yendo todo, tanto en el equipo como en mi vida. Al final disfrutando del día a día que creo que es lo importante. Ser positivo y disfrutar de lo que vas a afrontar cada mañana.

-Decía en su blog de la Euroliga que le pidió consejo a Carlos Cabezas antes de toma la decisión.

-Hemos coincido muchas veces en la selección. Le pregunté para saber cómo se lleva el día a día aquí en Moscú. Tengo contacto, no diario, pero sí casi todos los meses. Mañana [por hoy] hablaremos y la verdad que para mí compartir esos años fue importante. Siempre me trató muy bien.

-¿Cómo está viendo al Unicaja?

-Ya no es solo cómo está en cada momento, que durante la temporada todos los equipos van pasando momentos buenos y malos. Tiene una historia muy grande y recientemente más de la mitad del equipo ha quedado campeón de la Eurocup. Eso son cosas que te van quedando y los jugadores tienen la confianza de haber estado en equipos ganadores. Es verdad que han perdido varios de los últimos partidos, pero siempre sabes que en el Carpena hay una ambiente especial y sabes del talento que tienen los jugadores y cómo luchan. Vamos con muchas ganas de jugar el partido después de haber perdido con Fenerbahce, a recuperar confianza. Estas dos semanas sin liga local nos han dado margen para entrenar y para pulir cosas.

-La mala dinámica hace mirar con lupa a muchos. ¿Qué le parecen McCallum y Díaz?

-Las valoraciones se deben hacer siempre al final de curso. Alberto Díaz es el reciente MVP de la Eurocup de hace 7 meses y McCallum es un jugador contrastado, que ha estado en la NBA y con mucho talento. Vi el partido contra el Zalgiris y hay que tener un talento muy grande para resolver situaciones tan complicadas. El Unicaja en todas las posiciones tiene gente con mucho talento, muy luchadora y acostumbrada a ganar. Esas son nuestras preocupaciones. Queremos estar bien sabiendo que enfrente tendremos a jugadores top.

-¿Le parece la decisión de la FEB la más acertada?

-Es una situación extraña. Hasta una semana antes sin saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos. La Federación ha dado un paso importante en coherencia y tomando una decisión que va a ser un punto de inflexión para las próximas veces. Queremos solucionar las cosas. Todos tenemos claro la importancia de jugar para nuestros clubes y selecciones. Queremos hacerlo, pero siempre desde la coherencia y la organización de los que dirigen esto.