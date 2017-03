"Siento que para Málaga significa mucho ganar un título"

Nemanja Nedovic nació en 1991 en Nova Baros, aún Yugoslavia, ahora Serbia. Lo hizo el 16 de junio, pocos días antes de que la gran Yugoslavia unida jugara (y ganara) su última gran competición, el Europeo de Italia. Desde ahí empezó la desmembración del país. Su padre, Sladjan, fue un jugador de balonmano que militó en equipos de Austria e Italia, donde Nedovic pasó su infancia practicando todo tipo de deportes. Su madre, Snezana, ingeniera e inspectora de medio ambiente. Vienen a Málaga con frecuencia, donde Nedovic asegura que se siente como en casa. Vive junto a su novia, Mina Milutinovic, modelo serbia que periódicamente viaja a su país por cuestiones de trabajo, en Benalmádena.

Nedovic se siente en Málaga pleno, pero también capta que tiene una misión, que se espera de él que guíe al Unicaja al primer título en 11 años. La Liga ACB de 2006 ya queda lejos. Está jugando mejor, más regular, en la Liga Endesa que en Eurocup, donde ha irrumpido para sellar los partidos definitivos ante el Bayern y el Lokomotiv. El sábado dio un susto en el preámbulo de la final, en el partido de la ACB. Está entre algodones por un esguince en la articulación metatarsiana del pie izquierdo, una lesión molesta. Las placas que le hicieron en un hospital de Valencia no revelaron nada más. Ayer se entrenó durante media hora. Del impacto que tiene en el juego del equipo habla que el balance cuando él mete 17 puntos o más es 9-0 a favor del Unicaja. "Tengo que jugar", tranquiliza Nedovic, que antes de partir a Valencia se prestó a esta espectacular sesión de fotos en la playa de La Misericordia.

-Lo primero, ¿cómo está físicamente?

-Estoy un poquito mejor, hemos entrenado un poco y a ver qué pasa mañana [por hoy]. Pero tengo que jugar. Es el tipo de partido que queremos jugar todos los baloncestistas.

-¿Y del nervio que le tuvo dos meses apartado de las pistas?

-Aún con un poquito de calambre, pero ya puedo doblar el dedo completamente.

-Ha jugado varias finales en su carrera, incluso de Juegos Olímpicos ¿Qué tiene ésta de especial?

-Con este rol, nunca. Jugué en Serbia varias al principio de mi carrera, pero era un jugador muy joven en el Estrella Roja y no tenía gran protagonismo. Jugaba 5 o 10 minutos, 15 el último año, 20 como máximo. También la final de Juegos Olímpicos, 15 minutos. Pero en un rol así, nunca. Va a ser mi primera final como jugador importante.

-¿Cómo ve al equipo? Después de la Copa ha ido hacia arriba.

-El equipo ha empezado a mejorar antes de la Copa. Debemos saber que en la Copa jugamos contra el Barcelona, que es uno de los dos mejores equipos de España. Con todos los problemas que puedan tener, tienen un presupuesto dos o tres veces superior al nuestro. No creo que fuera un desastre perder. El equipo empezó a estar bien dos o tres partidos antes de ir a Vitoria.

-¿Fue la eliminatoria ante el Bayern el punto de inflexión de la temporada?

-Nos hizo creer mucho. Aunque perdimos en el primer partido, aprendimos mucho de él, hicimos un gran trabajo. Nos acostumbramos a la agresividad y su físico. En el segundo ganamos más o menos fácil y en el tercer partido sufrimos pero lo sacamos. Hemos demostrado carácter y fue una gran eliminatoria.

-Su protagonismo ofensivo le lleva a que las defensas cada vez le presten más atención. ¿Cómo se lleva eso?

-Es siempre más difícil la primera vez. Si se juegan más partidos tienes tiempo para adaptarte, ver vídeos y observar cómo te defienden. Veo mucho más vídeos en las eliminatorias. Contra el Lokomotiv y el Bayern no hice grandes partidos al principio de la serie, pero cuando se decidía, conforme pasaba, sí fue mejor, jugué bien. He visto muchos vídeos con los entrenadores y fue dando resultado.

-Le hacen dos contra uno y con frecuencia utiliza el split, pasar por el medio de los defensores con bote, algo que tiene sus riesgos.

-El split no lo puedes hacer siempre, sólo cuando el grande del equipo contrario está preparado para saltar mucho y ser agresivo. Tienes que mirar antes, ver cómo están posicionados sus pies. Cuando haces split ganas ventaja de cinco contra tres, dejas a dos fuera, pero se puede hacer una de cada cinco veces. Es muy difícil. Lo hago una vez y ya a la próxima están más alerta.

--¿Qué fortaleza le ve al Valencia?

-Tiene una gran continuidad de trabajo. Son un gran equipo, no tienen individualidades de supercalidad pero son un equipo de Euroliga. Su defensa es la más fuerte de España, seguramente de Europa. Es la más fuerte contra la que he jugado este año, sin duda. La mayoría llevan juntos más de dos años y eso significa mucho. Va a ser duro, no le hemos ganado nunca. Pero somos un equipo diferente del de hace meses, cuando perdimos allí por 25 o nos ganaron dos veces aquí bastante bien. El sábado, por ejemplo,

-¿Haber perdido antes tantas veces cambia la historia?

-Creo que da lo mismo, hemos mejorado mucho tras el último encuentro contra ellos. En una final la presión es diferente, muy grande. Va a ser un partido diferente a los anteriores, estamos ahora mejor. Son favoritos, tienen el factor cancha y nos han ganado cuatro veces. Tenemos nuestras oportunidades y esperamos aprovecharlas. Ellos son favoritos claros, pero si jugamos como en el último mes y medio, tenemos opciones. Somos conscientes de nuestra calidad también. El sábado, por ejemplo, hicimos un buen partido, pero mañana [por hoy] va a ser diferente. Van a jugar más duro, pero nosotros tamién.

--¿Qué seduce más? ¿Ganar un título o jugar la Euroliga otra vez?

-Ganar un título, porque así juegas la Euroliga (risas). Mira, los trofeos son lo que importa en la carrera de un deportista profesional. Para Málaga significa mucho ganar un título. El Unicaja ganó el último en 2006, ¿no? Y siento, noto, que la gente quiere eso, un título. 11 años después ganar un título sería muy grande para el club y la ciudad.

--¿Qué le dio Málaga que no le dio Valencia?

-Oportunidad, minutos. Soy un jugador que necesita sentir una manera de protagonismo, sentirme importante. Necesito minutos para mi juego, porque puedo empezar con cinco o seis minutos sin anotar, muy frío, aunque dé asistencias. Pero en dos-tres minutos puedo generar mucho. Joan [Plaza] tuvo paciencia conmigo. No jugué mucho el año pasado, pero sí me dio la oportunidad en los últimos tres meses para hacer mi juego y sentirme más cómodo.

--¿En qué ha mejorado su juego en Málaga?

-He mejorado mucho. Para jugar en la ACB y en Euroliga o Eurocup tienes que estar concentrado, no te puedes relajar. En Valencia, Lietuvos o Golden State no era tan competitivo como ahora. Metía a lo mejor 15 puntos y me conformaba. Decía, 'ya está bien'. No es que no me importara perder, pero sentía como que era suficiente, que ya había hecho mi parte. Ahora no, ahora quiero más, más y más. Y he comprendido que ganar es lo más importante. Por eso te dije antes que ganar un título es lo más bonito.

--¿Leyó lo que dijo Boza Maljkovic de usted en estas páginas?

-Sí, sí, lo leí. Me gustó lo que dijo Maljkovic. Es una leyenda, es alguien grande. Es un sabio del baloncesto en Serbia, alguien muy respetado, y que hable bien de ti es muy bueno.

--¿Le impresionó ver el Carpena así hace dos semanas?

-Es algo increíble cómo nos puede ayudar la afición. El mejor ejemplo en Europa es el Estrella Roja. Tienen el budget (presupuesto) más bajo de la Euroliga, pero con 15 o 20 mil aficionados detrás ganan a todos. Cuando están allí en el Carpena no sientes cansancio ni dolor ni nada ahí abajo. Sólo juegas y estás concentrado.

--¿Y cómo se siente en Málaga como ciudad?

-No conozco ninguna persona que digaque no le gusta Málaga. Málaga es la ciudad más bonita de Europa para mí, me siento como en casa. Yo soy un tipo al que no puedes poner en un sitio con nieve y frío, me das el dinero y juego. No puedo hacer eso. Tengo que sentirme cómodo, con mi familia, en el lugar en el que vivo, no es sólo jugar. Y aquí estoy estupendo.

--¿Depende su continuidad en Málaga de que el equipo juegue la Euroliga el año que viene?

-Sinceramente, no he hablado con Misko [Raznatovic, su representante] ni con la familia sobre el futuro. No es una frase hecha, es que estoy muy concentrado porque tenemos una oportunidad. Creo que estamos haciendo una temporada buena, con mucho margen de mejora, y no estoy pensando en el año que viene. Tengo una opción con el Unicaja el año que viene y sólo pienso jugar ahora en el Unicaja. Espero saber algo más en mayo o junio. Aquí me gustaría seguir, pero están otros factores que van a decidir. Yo me encuentro aquí lo mejor que se puede estar en un sitio. La NBA no es mi prioridad ahora. Quiero jugar la Euroliga, tengo la oportunidad de jugarla con el Unicaja y estoy concentrado en eso.

-¿Tener esa opción le tranquiliza?

-Es siempre mejor tener una situación clara, tranquiliza tener ese año extra. Mi novia está aquí casi siempre, le gusta mucho Málaga. Conozco amigos que juegan en Rusia y dicen que nadie va a visitarles porque están muy lejos y hace mucho frío. Aquí vienen amigos y tengo que decirles 'llevas un mes aquí, ya está bien, vete a tu casa' (risas). Es muy importante no estar solo y sí cómodo en el lugar donde vives.

-Incluso cuando el equipo no iba muy bien, el ambiente parecía bueno en el vestuario. ¿Tiene más amigos en el equipo?

-Los chicos del año pasado nos conocemos mejor, salimos a menudo juntos fuera del campo. Nunca tuve problemas en un equipo, tengo buena relación con todos. Cuando todos tienen buena química es más fácil trasladarlo al parqué.

-¿Sigue en contacto con la gente de los Warriors?

-Con Harrison Barnes, sobre todo, que ahora está en Dallas. También algo con Draymond Green, hablo algunas veces. Son los más fuertes, tienen a Kevin Durant lesionado y cuando vuelva serán favoritos para ganar el anillo, creo.