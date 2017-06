Smith: "Quiero volver aquí"

Desde que Jamar Smith admitiera su deseo de coger el último tren a la NBA mucho se ha especulado sobre su futuro. Reconoce la posibilidad de acudir a la Summer League e insiste en que "me gustaría probar, hay una oportunidad", pero de su boca únicamente sale reiteradamente el deseo de continuar jugando en el Carpena.

"Espero estar el año que viene en el Unicaja. Quiero volver aquí. Lo más seguro es que esté de vuelta. Habrá que esperar y ver lo que el club quiere, yo espero volver", repite Smith, con contrato hasta la próxima temporada. Su cláusula de salida, eso sí, se reduce. Desconoce el norteamericano por dónde se mueven las cifras "porque directamente no quiero que se ejecute".

De la temporada, Jamar Smith se queda con un balance tremendamente positivo: "Lo hemos hecho bien en la ACB, ganar la Eurocup ha sido algo enorme para nosotros y para la ciudad de Málaga, y creo que en el play off lo podríamos haber hecho mejor pero el Real Madrid es uno de los grandes equipos de Europa". Y no sólo en lo colectivo se siente satisfecho, también en lo personal, donde haber mejorado "gracias a Plaza, que es un gran entrenador. Vine como un tirador y ahora hago muchas más cosas, he hecho un mejor trabajo".