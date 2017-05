Smith, en el escaparate

Ha habido momentos en los que ha desesperado, pero los dos últimos meses de competición de Jamar Smith compensan los 18 anteriores de altibajos. Su participación en la final de la Eurocup fue determinante. Y desde entonces tiene la confianza por las nubes, muy alta. Promedia más de 14 puntos en este periodo en poco más de 20 minutos, mucho caudal anotador.

El Unicaja cuenta para la próxima temporada con Jamar Smith. Tiene contrato por una campaña más, pero el jugador y sus agentes están explorando el mercado. En declaraciones recientes en su país tras el título de la Eurocup recordó que el sueño de jugar en la NBA lo sigue teniendo. "Este año estoy pensando intentar ir a la NBA de nuevo y quizá jugar las ligas de verano de nuevo si la oportunidad adecuada llega. Intentarlo una vez más y ver qué pasa. De todas formas, me quedan 10 años de baloncesto dentro de mí o hasta cuando mi mujer me diga que es hora de dejarlo", aseguraba el jugador de Illinois, que se ve con fuelle a sus 30 años para seguir creciendo.

Los clubes de la NBA visitan frecuentemente el Carpena y pistas en las que juega el Unicaja. Y tiradores de su calibre siempre son tenidos en cuenta en la mejor liga del mundo. El jugador ha recibido el interés de dos franquicias de la NBA para que juegue las ligas de verano. También clubes de Euroliga han sondeado a Smith, que tiene una cláusula de salida bastante asequible, la misma que el Unicaja para cortarle si no contara con él. Una opción que maneja es abonar esa cantidad y ponerse en el marcador. Se amplió su contrato dos temporadas el verano pasado pero ninguna de las partes quiso pillarse los dedos. Según pudo conocer este periódico, está en torno a los 30.000 euros la cantidad por la que ambas partes pueden liquidar su relación. Para jugar las ligas de verano debería abonar cantidad o recibir un permiso especial del Unicaja, que incluyera un seguro para lesiones.

No obstante, Jamar Smith está centrado ahora en completar un gran play off. Visita Tenerife, donde el año pasado se rompió un tendón del tobillo en una jugada desgraciada que malogró su segunda vuelta de la 2015/16. Y pretende ir hacia arriba. Pero la confianza de Plaza siguió intacta y ha acabado reportando créditos para el equipo. El técnico y la dirección deportiva creen que en su tercera temporada Smith podría incluso subir su rendimiento. Pero, como ocurre frecuentemente, el peaje de ganar mucho y jugar bien es la revalorización de jugadores. El Unicaja también tiene planes alternativos por si hay salidas no deseadas de jugadores. Desde el prisma positivo, la salida de Smith liberaría una posición de extracomunitario. Pero antes hay que acabar la temporada. Smith ya tiene una hija malagueña y su familia se siente genial en la Costa del Sol. Y él cómodo en el equipo. "Queremos hacer algo grande", decía el escolta antes del play off.