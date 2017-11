Sobrevivir en la carretera

Se añaden varias equis a una ecuación irresoluble de momento para el Unicaja. Se posa en el horizonte un calendario de suma dificultad con siete encuentros en la carretera. Un diciembre que sin ser decisivo sí se antoja definitorio en algunas de las aspiraciones cajistas, por lo que si no campeonar, sí toca sobrevivir a él.

Se trata este final de año natural de uno de los tramos de más exigencia del curso. Quizá no en dificultad de los rivales, toda la campaña guarda cierta regularidad en este aspecto, pero sí en la acumulación de compromisos, 10 en 30 días. Solo marzo está más comprimido. Sí que se trata del lapso temporal donde el Unicaja jugará más encuentros a domicilio, tanto que en el 70% de ellos habrá que abandonar Málaga.

Acumula el equipo un raquítico 22% en victorias fuera de casa en lo que va de curso

Se antoja este mes clave para situar a la entidad de Los Guindos en las competiciones en las que anda sumido. En ACB la Copa del Rey se ha empinado de manera significativa, quedando poco margen de error ante la pujanza de equipos como Andorra, Zaragoza, Murcia y Tenerife. Ello unido a que conjuntos como Obradoiro y Montakit Fuenlabrada, clubes en teoría de rango inferior al equipo verde, tienen el billete a Las Palmas muy avanzado. En la competición doméstica, solo recibirán los de Plaza al Joventut, quizá el encuentro más asequible de este carrusel. Habrá que apilar méritos para ser uno de los ocho del primer vagón en las pistas de Zaragoza, Tenerife y Bilbao, dos de ellos rivales directos por el pase.

Igualmente clave se intuye el rendimiento para no descolgarse en la Euroliga, donde el Unicaja marcha antepenúltimo. Anda el equipo lejos de ese 50% de victorias anheladas por el entrenador para apurar las opciones de play off, y es que los tropiezos en el Carpena frente a Brose y Zalgiris ya no escuecen tanto, pero sí perjudican. No menos compleja es la hoja de ruta en la competición continental. Aterrizarán en la capital de la Costa del Sol el Khimki, con la sensible baja de Thomas Robinson, y el Olimpia Milano. Habrá que coger el avión para rendir visita a Panathinaikos, Baskonia, Barcelona y Maccabi Tel Aviv. Cuatro rivales de entidad, dos de ellos entre los mejores en la actualidad, y los otros dos con urgencias de colarse entre ellos.

Preocupan los adversarios, pero también la dinámica que arrastra el Unicaja a domicilio. Un encuentro ganado de cinco en la ACB, siendo el de la jornada inaugural en Murcia. Escuecen especialmente las derrotas en Guipúzcoa y Andorra, que rebajaron las opciones de asegurar la Copa del Rey en una fecha prudencial. La tendencia en Euroliga no mejora, habiendo cosechado un número idéntico de triunfos -en Turquía frente al Anadolu Efes-, aunque, eso sí, en un choque menos. En total, un raquítico 22% entre ambas competiciones que debe encontrar de forma urgente el contrapunto.

Toca disipar cualquier incertidumbre a domicilio, pero también de juego, llevando el plantel cinco piedras en la mochila. La línea mostrada ante el CSKA a buen seguro echará la cremallera y acercará el pase al torneo del K.O. Aparece diciembre como una verdadera prueba de nivel mental y deportiva para el Unicaja, al que después le espera un enero si cabe más empinado. El hostil OAKA ateniense hará las veces de entrante pasado mañana.