La Liga Endesa dictaminará la nota final de la temporada del Unicaja. En la Copa se tuvo opción clarísima de tumbar al vigente tetracampeón pero no se remató. En la Euroliga se ha competido con dignidad pero las opciones de Top 8 se han evaporado casi hasta el cero a cuatro jornadas para el final. Eran dos buenas vías para embellecer la temporada, pero ahora quedará solo ante el espejo el Unicaja. La Liga le dirá la verdad.

Llega por el Carpena el Montakit Fuenlabrada, equipo que merece el máximo respeto. Transcurridos casi dos tercios de temporada está empatado a victorias con el Unicaja. En el Fernando Martín cayó el equipo de Joan Plaza (77-69) allá en los albores de temporada, en octubre. Ha mejorado desde entonces el cuadro malagueño, que se enfrenta a un rival que pareció caerse tras un extraordinario inicio de campaña que le tuvo en el liderato, pero que ha reaccionado bastante bien después de un par de lesiones y de apenas competir en la Copa del Rey.

El partido es de importancia máxima. No tiene el nombre de los equipos de Euroliga, tampoco el de un Valencia o un Gran Canaria. Pero el Montakit está empatado en la quinta posición con el equipo malagueño y está a sólo un triunfo del segundo puesto. Mérito del Che García, un argentino de dilatada carrera en Sudamérica que ha cogido esta oportunidad en Europa con las dos manos. A sus órdenes, un ejército de jugadores con mucho baloncesto vivido. Marko Popovic, buen amigo de Joan Plaza, es el capo. Gregory Vargas, al que conoce de su etapa en Venezuela, es el timonel. Eyenga, que tan grato sabor de boca dejara en sus semanas en Málaga, pone músculo y se ha colocado en el escaparate. El tirador Cruz, los pujantes Rupnik y Smits, el músculo de Olaseni y la intensidad de O'Leary, que no hace mucho jugaba contra el Clínicas Rincón en LEB Plata... En fin, un bloque al que Karnowski añadió kilos y centímetros.

En el Unicaja, a expensas de cerrar el fichaje del relevo de Shermadini, toca hacerse fuerte en el Carpena. Es otro de los partidos señalados para llenar el granero de triunfos. El Montakit se reprocha no haber competido tan bien en las canchas de los equipos de Euroliga y tiene ese reto. Ha estado preparando toda la semana el partido y Plaza tendrá que tirar de fondo de armario para que su equipo no note la fatiga. Seguro que enfrente no estará la atosigante defensa del Panathinaikos ante la que acabó bloqueado, pero habrá que tener buenos porcentajes y marcar el territorio bajo los aros. Con Shermadini fuera, Soluade toma momentáneamente su ficha. Está algo desequilibrada la plantilla ahora, con prevalencia exterior. Un partido que pone al Unicaja ante el espejo, como sucederá de aquí hasta final de temporada. Está en juego esta y la próxima, ese billete de Euroliga que se anhela. Ha gustado tanto...