Soltar las riendas o no

El Unicaja acumula varios partidos compitiendo a buen nivel, pero el parcial es de siete derrotas en los últimos ocho partidos. El estatus de la mayoría de los rivales es alto, pero no se puede decir que fuera una sorpresa. En un artículo publicado en su web, Joan Plaza lamentaba especialmente tres derrotas de esta secuencia. Se entiende que las visitas a Andorra y Gipuzkoa en la ACB y el partido ante el Zalgiris en casa. "Es cierto que algunas de las que las acompañaron se escurrieron por escasa diferencia de uno, dos o cuatro puntos y merecimos tanto o más que el rival, poder ganarlas tanto como perderlas", decía sobre esos duelos.

En el artículo, Plaza reconoce de manera implícita un fallo de cálculo a la hora de planificar la temporada, privilegiando la ACB sobre la Euroliga. "Queríamos, y así lo decidimos entre todos, dar más valor, si cabe, a la competición nacional, aunque ganar partidos en la Euroleague era y es un gran reto y privilegio que nos complace haber traído de vuelta a Málaga tras ganar la Eurocup el año pasado", explicaba. Realmente, en una preparación en la que la Euroliga no era tan prioritaria como la Liga Endesa lo normal es que se produzca una lluvia de derrotas porque el nivel es bastante más alto. Se ve que en sólo un equipo español esté ahora mismo en zona de play off. No parece una quimera que no haya ningún equipo de la ACB en el Top 8. De nuevo, la única victoria de la jornada para equipos nacionales se produjo en un encuentro entre ellos. El resto, tres derrotas.

En esos partidos se ha ido constatando que la mejor versión del Unicaja se ha visto con presiones a toda cancha intensas, con coincidencia de ciertos jugadores con alto nivel defensivo en pista y cuando se ataca desde la velocidad, con ritmo alto de anotación. Plaza denota en su escrito un respeto alto a que el peaje físico sea demasiado elevado a medio o largo en la temporada, como pasaron factura a los tres equipos de licencia A de la Euroliga (laminados los tres en play off por el Valencia) el año pasado. Entiende el técnico que es en las eliminatorias por el título de la ACB donde debe verse el mejor nivel de la temporada. Pero llegar ahí con un saco de derrotas demasiado pesado también puede lastrar. También porque la confianza se gana con victorias.

"¿Cuándo viajas? ¿Cuándo entrenas? ¿Cuándo descansas?", se preguntaba Plaza, que agradecía el esfuerzo del club para hacer frente a los chárters que dan más comodidad y reducen el cansancio: "Confeccionanos la mejor plantilla que nos podemos permitir, ponemos todo el esfuerzo por competir al máximo nivel en las actuales circunstancias. Adecuamos nuestro trabajo a un calendario voraz, que apenas te da tiempo a mejorar a tus jugadores como hacíamos antaño con entrenos de técnica individual específicos, donde la táctica se come mucho de tu tiempo en la pista y en la sala de video, y en el que las rachas de partidos perdidos y ganados (¡que llegarán!), se alternan y ponen a prueba tu convicción y la estabilidad emocional de quienes componemos la gran familia de Unicaja. El trabajo, como ha sucedido estos últimos años, acaba apareciendo, con sufrimiento… pero acabará plasmándose en la pista. Los jugadores están trabajando bien, con la ansiedad de querer ganar más partidos y adaptándose a este nuevo ritmo de vida, que también es nuevo para ellos… pero trabajando muy bien".

El mensaje del técnico es que se cree en lo que se está haciendo. La percepción generalizada es que el Unicaja tiene serios problemas para atacar en estático y que el vértigo es la mejor opción. Se ven brotes verdes. Alberto Díaz mete algún tiro más aunque le cueste ser desequilibrante para generar ventajas en un nivel tan alto como el que exige la Euroliga actual. O Waczynski da un paso adelante, no sólo en la anotación sino en la creación de juego. Pero cuesta ver buenas circulaciones porque los equipos colapsan la zona y la participación con balón de los pivots es exigua.

En el partido ante el Baskonia, entre Augustine y Shermadini sumaron cuatro puntos (2/6 combinado en tiros de dos y ninguna visita a los 4.60). Se suceden los ataques sin que toquen el balón. Y, según sostiene Plaza cuando se le cuestiona, es una orden que lo reciban. Así que algún cortocircuito existe. Shermadini corre el riesgo de convertirse en Musli. Echa de menos el georgiano al Albicy de Andorra. No es McCallum ese base, no lo ha sido de momento, que sepa leer las continuaciones de Shermadini, origen de muchas canastas el año pasado. Tampoco exhiben Shermadini y Augustine capacidad para engrasar el juego desde el poste alto, una suerte en la que Musli sí tuvo momentos brillantes en la temporada pasada.

Soltar más las riendas al equipo, que juegue más salvaje, es una opción que tiene Plaza. "Vaya por delante que no creo en nadie que diga que no se equivoca nunca. Lo hacemos todos de un modo u otro algunas veces en nuestro día a día, en casa o en nuestros puestos de trabajo y me merece un gran respeto el que es capaz de reconocerlo y procura enmendarlo", decía el técnico en su misiva. Esas derrotas en Valencia y Madrid hicieron daño y obligaron a un replanteamiento de la situación. No han mejorado los resultados, pues siguen las derrotas, pero sí ha mejorado la competitividad. Si el juego, la fluidez, lo hace el Unicaja está a tiempo de hacer una temporada digna.

¿Con refuerzos? Tras la marcha de Musli se ha liberado una partida económica presupuestada. Traer un base supone en la práctica relegar a McCallum a un papel inferior. Hay quien recuerda en el seno del Unicaja cuando se cuestiona por la posibilidad de que se corte al base que a Nedovic se le quiso mandar a Milán a cambio de Lafayette en noviembre de la temporada 2015/16. Afortunadamente, no salió la operación. La opción existe y los ofrecimientos llueven, pero ahora mismo no hay ninguna cerca de concretarse o que seduzca locamente.