Sorpresas con aroma verde

Con el verano tachando sus últimos días, apareció el Eurobásket para paliar la sed del mundo de la canasta. Y no defraudó en su puesta en escena. Eslovenia, Alemania e Italia cumplieron con la lógica, pero emergieron Georgia y Finlandia para dar esa píldora de heroicidad que distingue al deporte en general y al baloncesto en particular.

En clave cajista el día casi fue redondo en lo colectivo, aunque dejó mucho margen de mejora en lo individual. Abrió el libro de este Eurobásket Adam Waczynski con Polonia. El alero hincó rodilla ante la Eslovenia de Goran Dragic y Luka Doncic, que demostraron por qué los focos les miran a ellos. No fue el mejor de los días para el polaco. Contó con la confianza de Mike Taylor en minutaje, pero sus acciones dejaron mucha incertidumbre. Extrañó ver en él, un tirador consumado, algunos lanzamientos que no olieron el aro. Solo Ponitka remó para que el partido no se rompiera antes de tiempo.

No se vio tampoco al mejor Giorgi Shermadini. No supo encontrar su hueco a la sombra de Shengelia, colosal ayer, y del reaparecido Pachulia. No le llegaron muchos balones a la zona y su juego se resintió especialmente. Pese a ello, se las apañó para sumar unos muy dignos 9 puntos y 3 rebotes.

El héroe cajista de esta apertura se llamó Sasu Salin. Con Helsinki entregada a su selección, los finlandeses tiraron de baloncesto y casta para tumbar a Francia, uno de los peces gordos de este Eurobásket. El escolta verde no solo aportó en la canasta contraria, un triple suyo fue clave para forzar la prórroga, sino en cancha propia. El mejor ejemplo fue la última jugada del choque, donde obligó a De Colo a tirar en escorzo. Por encima de eso, Finlandia rindió mejor cuando él y Markkanen, estrella finesa, estuvieron en el parqué.

Hoy será el turno del cuarto jugador del Unicaja a bordo. Dragan Milosavljevic debutará en la cita europea a las 16:00 ante la Letonia de Kristaps Porzingis. Las bajas le otorgan galones para secundar a Bogdanovic.