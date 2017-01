Stephane Risacher aún sigue enamorado del Carpena

Cuatro años en Málaga dan para mucho. Los de Stephane Risacher cundieron en el colectivo y lo personal. Suficiente para quedarse prendado de lo que se vivió entre 2002 y 2005 en el Martín Carpena, escenario que el ex alero francés sigue elogiando doce años después. "Nunca en mi vida había visto algo así. Grecia es algo especial, la gente vive los partidos muy intensamente, pero lo de la afición de Málaga es realmente increíble. Su apoyo nos hace jugar cada partido con una especial motivación. Quizá lo único parecido que he visto en mi carrera lo viví en Pau, con una afición espectacular, aunque no creo que ninguna pueda compararse a la de Unicaja", comentaba Risacher, de 44 años, en un reportaje para ACB.com.

Con su zurda, sus 2.03 y un perfil elegante, Risacher fue partícipe de la Copa del Rey conquistada en 2005 y la ACB de 2006. Su mejor año a nivel individual fue el primero, en el que llegó avalado por Boza Maljkovic. Promedió 10.7puntos y 3.2 rebotes antes de ver reducido su protagonismo de forma progresiva hasta los 4.2 y 1.5 de su última temporada. No obstante, colaboró en todo lo que se le pidió, llegando a hacer las veces de cuatro.

A los 36 años aún quedaba baloncesto en sus manos y se enroló en las filas del Murcia. Allí consiguió la permanencia en las dos temporadas que jugó el francés de forma holgada. Al término de esta etapa se marcharía de España con 226 encuentros a sus espaldas, en los que mantuvo un promedio de 7.8 puntos, 2.5 rebotes y 20 minutos.

La carrera de Stephane Risacher terminó de vuelta a Francia. En el Chalón, donde permaneció dos temporadas antes de retirarse para ser agente de jugadores. Siempre, eso sí, recordando al Unicaja.