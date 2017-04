Suárez, Sato y unas cuentas pendientes

Romain Sato, el experimentado alero del Valencia Básket, es un jugador carismático en el equipo taronja. Allí llegó en 2013 tras jugar en Barcelona, Siena, Panathinaikos y Fenerbahce, casi lo mejor a nivel continental. El pasado viernes tuvo varios gestos feos con la afición del Unicaja. Se encaró con varios aficionados que le increpaban tras cometer una falta antideportiva sobre Carlos Suárez. Se reía, se señaló su camiseta y les emplazaba con gestos al tercer partido.

Sato cometió la antideportiva sobre Suárez después de que el madrileño le colocara un soberano tapón al hacer una ayuda cuando el jugador africano posteaba con Alberto Díaz. Sato se quedó en el suelo protestando y al llegar a la zona defensiva le metió una tarascada a Suárez.

No es la primera vez que Sato y Suárez se las tienen tiesas. En la temporada 2013/14, el ya jugador del Valencia Básket, en un partido de liga entre los dos equipos en La Fonteta, soltó un codo y le abrió una ceja a Carlos Suárez. "El árbitro me dice que no ha sido intencionado, pero sé lo que hace este jugador. Esperemos que no vuelva a ocurrir y no le pase a nadie más, porque es frecuente que suelte los brazos. Otras veces no pasa nada, pero hoy sí me ha tocado a mí", decía tras el partido con indignación Carlos Suárez, que tuvo que ser vendado y recibir puntos para seguir jugando.

El viernes Suárez no quiso saber nada tras recibir el empujón de la frustración de Sato. Falló uno de los dos tiros libres de la serie, pero desde ahí hasta el final se vieron los mejores minutos del capitán cajista, con mando y con el temple necesario para canalizar su energía para el bien del equipo. El miércoles, un nuevo episodio.