Suárez: "Es complicado ganar allí, no imposible"

Feo epílogo de la fase regular de la Liga Endesa para el Unicaja, que ya mira al play off, donde puede redimir sus penas. En ese escalón, espera el Baskonia. "Es un equipo al que nos hemos enfrentado en bastantes partidos en los play off. Es un equipo muy difícil, de Euroliga de Top 8, y la verdad es que afrontamos la eliminatoria con una motivación enorme", comentó Carlos Suárez, que dio las claves para imponerse a los de Pedro Martínez, algo que aún no supieron hacer sobre el parqué: "La verdad es que el Baskonia este año nos ha ganado todos los partidos, en el Carpena con canastas en los últimos instantes. Esto habla de la igualdad del choque entre los equipos. Tendremos que estar muy concentrados, cuidar los detalles, defender duro para poder llevarnos el partido".

No le preocupa en demasía al capitán el hecho de que los vascos tengan el factor pista. "Es importante, pero no definitivo. El año pasado logramos pasar tres eliminatorias en la Eurocup con el factor cancha en contra. Por qué no vamos a poder hacerlo ante el Baskonia en una eliminatoria a tres partidos. Sabemos que es complicado ganar allí, pero no imposible", sentenció.