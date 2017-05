Suárez: "Hay que ir a ganar sí o sí"

Carlos Suárez no da margen. Ganar, sí o sí. El Betis tiene que ser la última víctima, a pesar de sus circunstancias, porque en el Carpena también hay mucho en juego: "Hay que ir a ganar siempre e iremos el domingo a ganar, porque nos jugamos mucho y por dignidad. Tenemos que ir pensando en nosotros, en poder estar entre los cuatro primeros, y desgraciadamente lo que ocurra... Los errores del Betis no son cosa del encuentro del domingo, ha habido mucha temporada atrás".

Así, recuerda que "dependemos de nosotros mismos, si se dan todas las opciones de que el Tenerife gane en Manresa quedaremos entre los cuatro primeros, que era una de nuestras prioridades, estar con factor cancha favorable y nuestra gente". El capitán cajista se queda "contento por este último mes y medio donde hemos ido sacando los partidos estando muy bien", siendo clave que "no hemos dado nada por perdido y será muy merecido tener ese factor cancha a favor".

El equipo llega en un momento espectacular. Seis victorias en siete partidos, curiosamente racha idéntica a la que lleva el Málaga desde que ambos se cruzasen camino a Valencia y Gijón. "Nosotros estamos muy bien, con mucha confianza. Cierto que tuvimos un partido malo en Barcelona, pero no somos máquinas. Se ve en el ámbito general cómo está el equipo desde la Eurocup, en ataque y en defensa. Estamos en el mejor momento de la temporada y queremos llegar al play off ganando".

Tenerife, Baskonia, Barcelona... el cerco se estrecha para la última jornada. De ahí saldrán los rivales en los cuartos de final del play off de la ACB y Carlos Suárez rechaza apuntar hacia algún favorito. El madrileño no va a pecar precisamente por novato: "La historia te dice que no puedes elegir a nadie porque cualquiera te puede ganar. Tenerife está en una forma increíble, el Barcelona se nos ha dado mal históricamente y este año tanto en Copa como en Liga, que perdimos de 20, y no puedes elegir".