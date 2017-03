Suárez: "Esto no marca nada"

No fue el mejor partido del capitán Suárez, que él mismo definió como "de mierda" en Cope Málaga. El de Aranjuez, obviando su labor personal, se queda con que "hemos tenido buenos momentos e hicimos muchas cosas bien", aunque intuye que "jugando un poco mejor se puede ganar aquí". No fue ayer la ocasión, pero Suárez confía en que no sea nada definitivo. "Esto no marca nada. De ganar uno de los dos partidos preferimos el del martes. Veníamos aquí a ganar, no ha podido ser y el martes tenemos otra batalla", recordó un Suárez que tiene claro que será "mucho más dura que la de hoy [por ayer]".

Es por ello por lo que los cinco sentidos se ponen ya en "una semana muy importante en la historia del Unicaja", en la que se puede "conseguir un título y devolver al club a la Euroliga". En el plano negativo, este carrusel de encuentros que deja al Unicaja durante cinco días en Valencia: "Me gustaría estar con la familia, pero es deporte profesional y no podemos elegir".

Lo que ahora les toca a los hombres de verde es "descansar, pulir detalles e ir a por todas el martes". Será en un partido en el que "el arbitraje será diferente y se permitirá más", pero sin olvidar que "nos han ganado las cuatro veces que nos hemos enfrentado esta temporada".