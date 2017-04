Suárez y el recuerdo de una Euroliga frustrada

La veteranía de Carlos Suárez hace que sea uno de esos jugadores que saben qué hay que hacer y, especialmente, qué no hacer en una final europea. El capitán del Unicaja rescata el amargo recuerdo de la final de la Euroliga de 2013. "Ganábamos de 17 en el primer cuarto, pensábamos que habíamos ganado y al final te sacan de la pista. Nos ganaron de 12 habiendo estado 17 arriba", cuenta el de Aranjuez sobre aquel encuentro, en el que el Real Madrid se vio superado por el Olympiacos (100-88) tras un arranque estratosférico.

Y por eso Suárez pide máxima intensidad en cada momento. "Son partidos que si no haces 40 minutos a un nivel aceptable pasa lo que nos pasó en el Real Madrid", insiste el cuatro, que destaca cuáles son las cosas que han hecho llegar al Unicaja hasta este punto: "Se ha visto que esa frase de que 'el ataque gana partidos y la defensa campeonatos' es la realidad. La mejora del equipo se ha visto cuando hemos dado un paso adelante en la defensa, con gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a defender se ha demostrado que cuando se pone puede".

Atrás no estará Dejan Musli, por el que pide "no llorar" tras el "paso adelante" dado por Viny Okouo y Dejan Musli para frenar a un Bojan Dubljevic "con muchísima calidad". Tras seis partidos ante el mismo rival, sólo quedan "pequeños detalles que pueden servir para una o dos jugadas" ocultos, pero el grueso del trabajo ya está en liza. Será duro, pero se pondrá todo el empeño: "Hay que ser claros y no engañar a nadie. Está difícil, contra un rival que lleva sin perder desde octubre en casa. Vamos allí sin miedo a nada, a dar la machada. Como vayas acomplejado te sacan de la pista en el primer cuarto".