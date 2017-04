Suerte para Gijón y Valencia

Es un viaje especial y en el chárter del Unicaja rumbo a Valencia se notaba la alegría especial de un desplazamiento inolvidable. El Consejo de Administración casi en pleno lideraba la expedición, que contaba con algo menos de un centenar personas. Familiares de casi todos los jugadores y empleados, hijos incluidos. La prensa y algún patrocinador, como Manolo Rincón, embutido con un chaleco rojo. Explicaba el porqué el carismático empresario malagueño. "Fui a Múnich y dio suerte. Me lo puse contra el Lokomotiv y también. Le hace falta un lavadito, pero ya me he dicho que me lo ponía. No soy supersticioso, pero por si acaso", explicaba con gracia Rincón.

La expedición salió de Málaga algo después de las 18:30 horas, previo curioso cruce con el Málaga, que tenía la misma hora prevista para salir rumbo a Gijón. El cruce de caminos hace que hoy desde las 20:30 horas el Unicaja se juegue un título continental y el Málaga no meterse en un problemón serio con su permanencia en Primera. Hubo saludo y posado común con Smith, Díez, Okouo y Suárez, por parte del Unicaja, y Sandro, Camacho, Charles, Ontiveros y Luis Hernández, por parte del Málaga. El futuro inmediato y el más lejano de las dos entidades puede vivir hoy un importantísimo episodio.

El Unicaja se instaló en el Hotel NH Las Artes, donde ya se quedó varios días en el doble duelo de Liga y Eurocup de la semana pasada. Entrenará hoy por la mañana para realizar los últimos ajustes para un partido trascendental. La expedición se volverá hoy tras el partido, sobre la 1:00 debería llegar a Málaga. Vendrán en el vuelo representantes del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, que llegarán hoy a Valencia. También medio centenar de valientes que saldrán desde el Carpena a las 9:00 horas por autobús. Desde la distancia, animarán en el Carpena varios cientos que asistirán para ver desde la distancia y unidos la primera oportunidad de título europeo en 16 años.