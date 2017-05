Una Supercopa de Europa

Hasta que la Final Four de la Euroliga diga lo contrario, sólo hay dos equipos en todo el continente que ya se han pateado Europa para terminar siendo héroes bajo el confeti y el champán. Unicaja e Iberostar, malagueños y tinerfeños, no quieren que este año histórico termine. No quieren vacaciones. El próximo domingo se abre una eliminatoria en la que buscan seguir creyendo que Eurocup y Champions no marcaron el techo del año.

Ese primer encuentro volverá a vestir el Carpena de gala, en horario matutino. A las 12:30 del domingo habrá balón al aire y Unicaja e Iberostar pugnarán por hacerse con el primer punto de la eliminatoria. La primera dentellada. Como ayer contaba Plaza, una batalla de vital importancia para un cruce disputado a tres partidos. Llega el Unicaja tras confirmarse cuarto con la victoria ante el Betis, mientras que los tinerfeños despacharon con comodidad al descendido Manresa con un contundente 84-51.

Los de Txus Vidorreta consiguieron el triunfo merced a una actuación coral. Bassas, Niang, Haley y el veterano Kirksay estuvieron por encima de los diez puntos, mientras que piezas clave para Vidorreta pasaron más tiempo en el banco que en la pista. Como muestra, uno de los protagonistas de la eliminatoria, un Fran Vázquez que sólo dispuso de ocho minutos.

Serán unos cuartos especiales para el de Chantada, que este año demostró que descargado de presión es un pívot cinco estrellas para la competición. El ex del Unicaja es el faro interior para Vidorreta, un seguro para los rebotes y el jugador intimidatorio que nunca se fue. Sus tapones son ya marca registrada de la ACB y se convertirán, a buen seguro, en un extra para la eliminatoria.

Aunque si buscamos al jugador diferencial, al que se busca cuando la bola quema, ese es Davin White. Son varios los encuentros que el escolta ha decidido con una canasta ganadora, con aroma a NBA. Descolló en la isla desde el inicio y, a pesar de tener vaivenes durante el año, nadie duda de su capacidad para decidir partidos. Promedió durante el año 10.1 puntos, tercero en esta estadística en el Iberostar.

Tiene la baja de larga duración el Tenerife de Javier Beirán, que ha sido relevado por un experimentado Tariq Kirksay, bien conocido por Plaza. Arriba del todo, Doomekamp, cuya media de anotación en la fase regular se eleva hasta los 12.3 puntos. Tiene arsenal Vidorreta, que durante muchas jornadas fue el jefe del líder de la ACB.

De hecho, el Unicaja fue el primero en asaltar el Pabellón de La Laguna. Fue en la quinta jornada y con un triunfo ajustado, por un punto: 72-73. En la vuelta, los de verde solventaron el partido con comodidad (88-67), aunque ayer Plaza no quiso ver en esa ventaja algo a tener en cuenta de cara a la próxima eliminatoria.

Será el domingo, a las 12:30, cuando todo arranque. Después ambos equipos tendrán cuatro días para recuperar y preparar la segunda de las contiendas, programada para el próximo viernes a partir de las 22:00.