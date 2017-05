Una Supercopa europea en casa

El Unicaja-Iberostar Tenerife tendrá cierto aspecto de Supercopa de Europa. No es sólo el partido más igualado del play off, el del cuarto contra quinto con balance empatado (22-10). Es el duelo de los campeones de Eurocup y Basketball Champions League. El duelo de dos meses de abril mágicos que van a quedar para siempre en el recuerdo de aficionados costasoleños e insulares.

El día 5, tras aquel cruce sanador con el Málaga en el aeropuerto, el Unicaja completaba en La Fuente de San Luis una de las grandes gestas en el baloncesto europeo. Cuajó una remontada de época cuando todo parecía perdido. Aparecieron la brega de Suárez, los triples de Dani Díez y Smith el tapón de Brooks. Nada que no se haya recordado una y mil veces y que se seguirá narrando capítulo por capítulo por mucho tiempo. Y sería 25 días más tarde, el 25 de abril, cuando el Iberostar Tenerife conquistó su primer título continental. El proyecto canario alcanzó su cénit levantando la Basketball Champions League. Trofeo que da empaque a una temporada brillante en el Santiago Martín, donde se disputó la Final Four. Ganó al Banvit (59-63) en la final, en un partido tenso y tosco. Valió la pena para ver la felicidad en el rostro de la afición insular.

Barcelona y Pamesa Valencia protagonizaron en 2003 el primer duelo de campeones europeos

Con estos precedentes y un último partido en el Martín Carpena, aquel antes de que el Tenerife alzara la Champions, ambos equipos protagonizan una suerte de Supercopa vista una única vez. Habría que remontarse 14 años en el tiempo para encontrar una coincidencia de este tipo. Fue en la final del play off de 2003 que disputaron Barcelona y Pamesa Valencia. Entonces, el conjunto culé venía de haberse proclamado por primera vez campeón de la Euroliga, tras imponerse al Benetton de Treviso por 76-65. Mientras, la escuadra taronja se hizo con la Copa ULEB, después de imponerse a doble partido en la final al Krka Novo Mesto por un global de 168 a 154.

Sí hubo conatos en los dos últimos dobletes españoles en Europa. El primero, cuatro años después, en 2007, cuando el Real Madrid logró la Copa ULEB al vencer al Lietuvos Rytas y el Akasvayu Girona hizo lo propio en la FIBA Cup. Fue la liga regular la que impidió de entrada el choque entre ambos equipos, pues el conjunto madridista, entrenado precisamente por Joan Plaza, fue segundo mientras los gerundenses quedaron quintos y fueron eliminados en cuartos de final, rompiendo la posibilidad de verse.

La última oportunidad fue en 2010, con posibilidad además de repetir esa primera Supercopa local. El Barcelona de Ricky Rubio o Lorbek se hizo con la Euroliga, mientras el entonces Power Electronics Valencia logró ganar la Eurocup al Alba Berlín. El cuadro de play off deparó que los culés jugarían y cumplirían contra el Gran Canaria, pero el cuadro taronja sucumbió curiosamente con el Unicaja en los últimos instantes.

Ahora el conjunto malagueño es el que protagoniza esta rareza de partido que ya no se podrá repetir, al menos este curso. Quedaba aún abierta la posibilidad de que el Real Madrid, rival de la eliminatoria en semifinales de imponerse al MoraBanc Andorra, ganase la Euroliga para firmar el triplete español, pero el Fenerbahce se impuso el viernes en la semifinal de la Final Four a los de Pablo Laso. Así, la gloria europea la saborean este año Unicaja e Iberostar Tenerife. Dos revelaciones que tienen mucho por decir en el play off de esta Liga Endesa.