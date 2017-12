Talento 'made in' Guindos

"él no ha dejado de ser un asesino, lo lleva en los genes, es de los que mete el triple importante, un ganador", decía Francis Tomé a este periódico hace poco menos de dos años, a lo que agregaba: "Ahora ha comprendido mejor el juego, uno de sus principales problemas, y sabe que tiene que defender. Después sigue sin tener miedo a nadie, compite con el máximo respeto, pero sin miedo". 24 meses donde Dejan Todorovic (Mrkonjic Grad, 1994) ha pasado de ser un becario en ACB a una sensación. Por el camino se rompió su vinculación con el Unicaja, al que hoy recibe en su casa, Miribilla.

Para entender bien la evolución del alero balcánico resulta imprescindible viajar a sus orígenes. Mrkonjic Grad, latitud en la que abrió los ojos, es una pequeña ciudad de 20.00 habitantes en el centro de Bosnia, al pie de los Balcanes. Sus habitantes se identifican por ser bastante fuertes, lo que caracterizaba al jugador cuando llegó a Málaga de la mano de Kosta Jankov. Era 2011 cuando en su segundo año junior el Unicaja lo contrató después de un mes a prueba. Destacaba de él su potencia y energía, aunque ambas sin control.

Sus años en Bilbao le han servido para domarse a sí mismo. Para conocer el juego, su principal lunar desde joven, y potenciar sus virtudes, un físico fuera de lo común y una mirilla notable. Lo primero le permite ser un defensor de calidad contrastada y dejar vistosos vuelos sin motor, icónico es su mate por encima de Lampe. Lo segundo, ver aro con sencillez.

No accedió el Unicaja hace un verano a prolongar la opción que le unía para prorrogar su vinculación un año más tras dos cesiones a los bilbaínos. Libre se unió a los Men in Black por tres temporadas. Sorprende del balcánico que no fuese capaz de dar el salto, ya que estaba considerado en el seno verde como uno de los proyectos de primer equipo más claros. De hecho, solo jugó 8 encuentros con el primer equipo para sumar unos raquíticos 13 minutos. Jugadores como Alberto Díaz, Okouo, Soluade o Nguirane estaban un escalón o varios por debajo en previsiones e hicieron más kilómetros. También Karahodzic, para el que será fundamental su curso en Oviedo.

En el conjunto norteño ha conseguido Todorovic descollar. Hacía méritos, pero ha sido este año donde rompió el cascarón. El paso de Mumbrú al cuatro abrió una rendija por la que se coló él y no Pere Tomàs. Promedia el canterano cajista 25 minutos, lo que habla de su trascendencia en el ecosistema bilbaíno, que adorna con unos notables 11,8 puntos, 3,2 rebotes y 1,3 asistencias. Incluso se colgó el galardón de Jugador de la Jornada en dos ocasiones y van 13 jornadas gastadas.

Rendimiento que sube su cotización sobremanera. Joven con mucha proyección aún y cupo. Incluso abrazó la internacionalidad este noviembre para echar una mano a la Serbia de Djordjevic en las ventanas FIBA, con buenas prestaciones además. Aunque aún le queda lejos, o quizá nunca llegue, mira de reojo a la NBA. Este verano cruzó el charco para disputar la Summer League con los Chicago Bulls.

Pisar con frecuencia esos terrenos prohibitivos implica seguir rallando a un nivel sobresaliente, lo que obliga en sí a no tener picos. En ello está el alero, que esta tarde se enfrenta a su pasado. Dejan Todorovic, talento balcánico made in Los Guindos.