Talentos internacionales

Los Guindos es una referencia en el baloncesto formativo nacional. Eso no es nada novedoso, puesto que la presencia de jugadores de la cantera cajista en campeonato internacionales de selecciones suele ser una constante verano a verano. En este 2017, el período estival está siendo más que destacable para la cantera costasoleña. El Unicaja ha contado con presencia en todos los torneos por selecciones de la FIBA disputados este verano, salvo en el Campeonato de Europa sub 20, en el que no hubo presencia del club de Los Guindos.

Alessandro Scariolo se encuentra disputando el Campeonato de Europa sub 16 en Montenegro, donde España ya está clasificada para los octavos de final tras dos victorias y una derrota en la fase de grupos. Al país balcánico también iba a acudir Lucas Muñoz, pero se quedó fuera en el último corte que hizo el seleccionador de la categoría, David Soria. El cordobés del Unicaja había sido un fijo hasta el momento en las categorías inferiores de la selección nacional, pero esta temporada se quedó a unas puertas que seguirán abiertas de cara al futuro.

El primer protagonista del verano fue Ignacio Rosa. El gaditano disputó con la sub 19 el Campeonato del Mundo de la categoría a comienzos de julio, un torneo que acabó llevándose Canadá y en el que España se quedó a las puertas de conseguir una medalla. Los hispanos llegaron invictos a semifinales, pero perdieron los dos últimos encuentros frente a Italia -en semifinales- y Estados Unidos -en el partido por el tercer y cuarto puesto-, y no subieron al podio. El canterano cajista, que estará a las órdenes de Joan Plaza esta pretemporada, fue habitual en los quintetos iniciales del combinado español.

Después, llegó agosto y con él , el Campeonato de Europeo sub 18. José Luis Ibáñez fue el representante del Unicaja en la selección española. El jugador nacido en Novelda, que también estará presente en la pretemporada del primer equipo malagueño, alcanzó la final de la cita mundialista, en la que España cayó contra Serbia (62-74). Otro canterano de Los Guindos se quedó a las puertas de disputar el torneo. Luis García fue el último descartado antes de viajar a Eslovaquia. El granadino abandonará Málaga la próxima temporada, para seguir desarrollando su juego en Melilla, club con el que disputará la Liga EBA, además de ayudar en pretemporada al primer equipo, que disputará la LEB Oro.

Con otra selección sub 18, la de 3x3, Jesús Carralero llegó a la final del torneo clasificatorio para el Campeonato de Europa que se disputó en Riga (Letonia) el fin de semana del 5 y 6 de agosto, misma fecha en la que Ibáñez lograba la plata en Eslovaquia. En este caso, Carralero y compañía cayeron en la final contra Italia, por un ajustado 10 a 12. El malagueño también se pondrá a disposición Joan Plaza esta pretemporada. Él, los ya mencionados José Luis Ibáñez e Ignacio Rosa,además de Alberto Díaz, Morayo Soluade y Viny Okouo, que tienen ficha con el primer equipo, más Morgan Stilma serán los representantes de la cantera cajista en la preparación del Unicaja de cara a la temporada 2017/18.

En lo que resta de período estival para la cantera cajista, las selecciones españolas sub 14 y sub 15 serán protagonistas. Pablo León, Iván Ruiz y Rubén Domínguez han sido convocados por el seleccionador del combinado español sub 14, José María Panadero, para disputar un torneo internacional en Grecia. El torneo comenzará el próximo 20 de agosto y finalizará el 24 del mismo mes. Cinco días en los que España se medirá a Chipre, Rumanía, Palestina, Bulgaria y Grecia, respectivamente. Los tres jugadores del Unicaja, en una convocatoria de 15 baloncestistas suponen al club malagueño ser el segundo equipo con mayor representación en el combinado español, solo por detrás del Real Madrid, que aportará cuatro jóvenes talentos. León, Ruiz y Domínguez se concentrarán con el resto de sus compañeros este miércoles.

Por último, en la categoría sub 15 España participará en otro torneo. En la lista que se publicará esta semana estarán incluidos tres jugadores de la fábrica de Los Guindos. Pablo Sánchez, Javier Rodríguez y Carlos Galán lucharán por estar entre los 12 definitivos con la oportunidad de representar a España. Como uno de los técnicos del equipo estará el también producto de la cantera malagueña Germán Gabriel.