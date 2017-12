Temple con McCallum

Quedando medio año natural de temporada, a estas alturas Ray McCallum es una de las ecuaciones que quedan por resolver en el Unicaja. Existen más, pero su rol predominante le expone más que a otros compañeros, para bien y para mal.

Se cuestionó a Joan Plaza por el rendimiento del americano, único jugador que alineó de inicio en las 12 jornadas jugadas de Euroliga. Reconoció el técnico haber tenido varias conversaciones con el base, a fin de conocer los porqués de su no despegue.

El americano alterna destellos de relumbrón con errores de bulto en lo que va de campaña

"Hemos hablado muchas veces. Han sido cinco, en mi despacho", dijo el entrenador cajista, que ve su crecimiento como parte de un desarrollo con varias etapas: "Él está en ese proceso. En el equipo creemos que va a dar el salto de calidad. Él es el primero que está angustiado, no está jugando al nivel que es capaz de dar".

Desde el comienzo de la competición, McCallum combinó destellos de relumbrón con errores de bulto. En un corto imaginario se reflejan momentos de gran trascendencia frente a Fenerbahce o Zalgiris con equivocaciones, en forma de faltas antideportivas en momentos clave, ante Khimki o Tenerife. "Lo estamos esperando, por medio úlceras de todo tipo de compañeros, afición y yo", comentó Plaza.

No albergan queja en el seno cajista con el día a día del de Detroit. De las palabras del técnico se desprenden cualidades como trabajo, compromiso, actitud y aptitud. Pese a ello, no acaba de cogerle el paso a los partidos. "Él está entrenando bien. Le falta experiencia para no chocar contra tres árboles, para llevar el tempo del choque", admitía el catalán, que admite que el ritmo diferente de Europa y Estados Unidos es una de las grandes trabas: "También para discriminar algunas situaciones que cree que son parecidas a la NBA o D-League. Eso solo se adquiere a base de hostias".

Ver su evolución a diario le permite creer en que saltará el muro. "Está entrenando mejor de lo que está jugando y eso nos anima a pensar que acabará explotando", comentó Plaza, que bromeó acerca de una de las conversaciones con McCallum: "Él será capaz de darnos dos o tres velocidades más. Su calidad seguro que está tres o cuatro pasos por delante. Una vez me dijo: "¿Otra vez, coach?" Serán las que haga falta. Hemos de reubicarlo".