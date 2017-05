Tenerife, caldera y puerta

Las Islas Canarias reciben a sus visitantes con altas temperaturas. En el Santiago Martín de Tenerife, eso sí, el calor subirá bastante más. El Unicaja se encuentra a un solo triunfo de las semifinales de la ACB, pero para los locales el choque es un no retorno. El Win or go home de los chicharreros se suma a lo dificultoso que es vencer allí para dejar a los de Joan Plaza un buen anticipo de cómo sube el listón de cara a estos momentos de la competición. No obstante, no hay miedo ni mucho menos; el que se presenta allí es la versión más acorazada cajista. De la temporada y de la era Plaza. Lo dicen los números, los intangibles y los aficionados, tan felices como andan con su equipo en los últimos dos meses.

El cuadro malagueño está bien avisado de la intensidad que precisa su baloncesto para no llegar al tercer encuentro. Si bien el tinerfeño igualmente es consciente de la difícil empresa que supone batir a este Unicaja, por más que en su cancha sus virtudes se amplifiquen. En algunos momentos del primer choque, el mejor Iberostar fue a remolque de un Unicaja atascado. Pero en este nivel de maduración, el conjunto malagueño es capaz de sacar adelante los partidos por su gran rendimiento coral (especialmente, en defensa) o por los chispazos de inspiración de diversos jugadores. Ya no es cuestión de temer a Nedovic, sino que ahí quedan las ráfagas de Jamar Smith o Dani Díez, los brazos largos de Alberto Díaz o la fiabilidad remozada del capitán, Carlos Suárez.

Y por si fuera poco, promete unirse a la fiesta Eyenga. Sus 21 puntos no serán una constante en este play off, pero vienen a demostrar dos cuestiones: que el congoleño ha venido plenamente mentalizado de la gran oportunidad que le supone ser temporero verde y de que la dinámica es tan buen que alguien nuevo se puede adaptar plenamente a la rotación.

Está por ver cómo sienta el carácter de ultimátum al Tenerife. Por lo pronto, el llamamiento a la afición ha funcionado a las mil maravillas. Apenas quedaba una docena de butacas a última hora, así que aunque no haya lleno técnicamente hablando, la sensación será tal.

Esta temporada ha hecho pleno el Unicaja con el Iberostar Tenerife. Fue uno de los pocos que asaltó el Santiago Martín en la fase regular junto con el Herbalife, el Valencia y Baskonia. Eso sí, sudó de lo lindo para vencer por un solo punto (72-73). También son engañosos esos 14 puntos de diferencia del primer encuentro porque al cuadro cajista le costó entrar en el choque, se vio contagiado por el ritmo tinerfeño y sufrió en los cuartos impartes. El pasado domingo fue Eyenga quien hizo de torbellino para romper la férrea defensa, pero conviene recordar que contaba con un factor sorpresa que hoy no tendrá. Y la revancha de un equipo que este año siempre ha perdido contra el Unicaja hará que los de Vidorreta no escatimen una gota de sudor.