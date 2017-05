Terremoto Eyenga

Un bistonte, un búfalo, por momentos parecía que sobre el parqué del Carpena estaba LeBron James y no Christian Eyenga. Una alucinante puesta en escena del congoleño en su primer partido con el Unicaja condicionó el estreno del play off en el Carpena. En una festiva mañana, en la que Berni Rodríguez recibió un emotivo homenaje que erizó el vello durante el descanso para que su cinco del Unicaja cuelgue ya sólo del cielo del Palacio, en ningún sitio más, Eyenga impactó más que nadie en el partido. Mente fresca, piernas atléticas y músculos por todo el cuerpo, el equipo de Plaza recibió un chute de energía que viene fenomenal para afrontar el tramo más bonito de la temporada.

Evidentemente, es osado pensar que éste es el nivel continuo de Eyenga, que viene de hacer una buena temporada en Varese pero que se ha tomado esta oportunidad como un trampolín para regresar a la superélite. Lo advirtió con palabras en su presentación, pero lo demostró también con hechos en su primer partido. Puede aportar un extra de energía importante en estos tramos de temporada. No sólo fueron sus 21 puntos, su capacidad para atacar el aro, para hacer cosas distintas. Al rebote fue con mucha fe y capturó cuatro y tocó varias bolas divididas más. Recuperó, hizo el balance bien... Y hasta se sobró en algún tiro al final. Pero qué reprocharle después de que hubiera decantado el partido.

Porque hasta que salió Eyenga, el Iberostar Tenerife recordó que no va a ser una eliminatoria sencilla. Marchaba 10-17 el partido, al ritmo que deseaba el cuadro canario. Maneja los tiempos ofensivos con mucha paciencia el cuadro de Vidorreta. Pero irrumpió Eyenga y lo primero que hizo fue un gran mate. Siguió un dos más uno. Y reactivó a un público que no llenó el Carpena pero que fue con una gran predisposición para crear un gran ambiente.

Eyenga volteó el partido y ya mandaba (19-17) al final del primer cuarto el Unicaja, pero el Iberostar, con White al frente, repelía y respondía el 9-0 de parcial con un 0-7. Eran minutos de intercambio de golpes, que no venían mal al Unicaja. Tiene más arsenal ofensivo, más desequilibrio, en un tanteo alto parece más favorable la tendencia a los malagueños. Y con Nedovic inspirado, mejor aún. Concentró el serbio su aportación ofensiva en el segundo cuarto, en el que metió 10 de sus 12 puntos. Generó tiros libres y se cascó dos triplazos en un momento complicado. Y puso el tren en las vías para que el Unicaja marcara un ritmo al que el Tenerife, sin irse jamás del partido, ya no alcanzaría (44-34 al descanso).

Tras las lágrimas y el emotivo paréntesis para homenajear a Berni, el Unicaja continuó en buena línea (49-38 tras triple de Smith), aunque el Iberostar se agarró a un clavo ardiendo, Tariq Kirksay. Le conoce bien Plaza y el jugador, en declaraciones a este periódico esta semana, decía que el entrenador cajista era su amigo. Coincideron dos años en Sevilla. Pero en la pista no existe nada parecido a la amistad. Cuatro triples del francoamericano dejaban el marcador estrecho al final del tercer cuarto (57-54) y con un rival hacia arriba en confianza.

Pero Eyenga quería los focos el día de su debut y se encargó de sentenciar el partido. Metió 14 puntos en el último cuarto, de todos los colores, hasta un triple (1/5 acabó). Robó un balón corrigiendo en un contraataque, salvó una bola tras un gran tapón de Jamar Smith. Fue descarado y osado, pero se necesitan estos jugadores en estos contextos. Eyenga tranquilizó al Unicaja con su gran aportación. Subió de los 10 puntos de renta el equipo malagueño y llegó a alcanzar los 17, con un gran Carlos Suárez de navaja suiza, ayer tocaba meter (14 puntos).

El Unicaja convirtió en fiesta un día grande, el primero en el que se retiraba una camiseta en los 40 años de historia del club, a un canterano ejemplar que levantó los primeros títulos del club. Como en los buenos tiempos de Berni, el Unicaja es un equipo temible en este play off. A base de ganarle al Tenerife parece que no va a tener mérito y no, enfrente hay un señor equipo. Si se puede rematar el viernes en La Laguna, mucho mejor para ganar resuello para las semifinales. Pero esto no está acabado, por más que Eyenga haya insuflado aire y produjera un terremoto en el primer partido del play off.