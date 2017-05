Tiempo de ambición

Es humana la ambición, es humana la relajación. Suele apelar en las salas de prensa Joan Plaza a una frase que dice "el ser humano es así" cuando trata de explicar desconexiones o agujeros negros durante los partidos. En este caso no cabe mucho trabajo de motivación con lo que está enfrente. El equipo dominador en el último lustro, un Real Madrid al que Pablo Laso devolvió al lugar de dominio que dejó de ocupar en los 90, salvo algún paréntesis con títulos con Scariolo, Maljkovic y Plaza, curiosamente los tres, antes o después, técnicos cajistas. El premio de la gesta de tumbar al gigante blanco es una final de la ACB, que no se consigue desde 2006. Mismo tiempo que hacía que no se ganaba un título...

No ha dado síntomas de conformismo el Unicaja tras ganar la Eurocup, al contrario. Pero hay que calibrar las ganas de sufrir que hay en el vestuario cajista. Había ayer caras de concentración en el entrenamiento cajista, también algo de mal humor por los problemas físicos y algún rescoldo del arbitraje ante el Tenerife. Nedovic aún mascullaba por esa técnica por simulación. Enseñaba su tobillo hinchado fruto de una torcedura en ese lance. Casi le dolía más la técnica que el pie. Pero a estas alturas de temporada no hay encuentros sencillos, evidentemente, ni avances sin dolor físico.

Qué decir del Madrid, con la tormenta Llull en su máximo apogeo, con veteranía en partidos de esta índole, con calidad, con muchas alternativas, con una capacidad de anotación sin par en Europa... Un formidable equipo que ha sido campeón de la Liga regular de ACB y Euroliga. Sí parece bajado del pedestal de la inaccesibilidad. El Andorra empataba en el último cuarto del tercer partido de cuartos. Plaza seguramente firmaría esa situación en el quinto de la serie. Pero puedan pasar tantas cosas antes que igual si se roba el factor cancha de Madrid no hace falta ese postrero viaje. Siendo optimistas, claro, porque el pesimismo está desalojado desde febrero.

Los números de los cuartos de final retratan un poco las fortalezas de cada equipo. Promedió 93 puntos a favor y 83 en contra el Madrid. 72.3 y 66.3 el Unicaja, respectivamente. Si la eliminatoria se sitúa entre los 70 y 80 puntos de anotación por equipo puede ser bueno para el Unicaja. Más de 85 pintaría blanco. Menos de 70, verde. Significaría que se puede perder, pero que la maquinaria ofensiva blanca se habría detenido.

Se pueden apuntar muchas claves: el dominio del rebote, el acierto en el triple (el Unicaja tuvo más tino ante el Tenerife desde ahí que de dos), la parcela física... Nedovic tiene un tobillo fastidiado, Omic la tibia inflamada, Brooks y Musli algo de fiebre. El Madrid ha jugado 75 partidos esta temporada (58 del Unicaja), aunque tiene una plantilla más larga. Se trata de sufrimiento y de ambición. Quién padece y quién quiere más. Y el Unicaja ha sufrido y querido mucho esta temporada.