Título andaluz para los cadetes

El Unicaja Rincón Fertilidad conquistó el Campeonato de Andalucía cadete (categoría sub 16) en Ayamonte. Y lo hizo, en gran parte, gracias a la fe y al acierto de un chaval de ilustres apellidos, Scariolo Ares, y de nombre Alessandro. El hijo mayor del seleccionador nacional y la ex jugadora Blanca Ares lleva varios años en la cantera de Los Guindos. Cuentan quienes le ven trabajar día a día que es humilde, trabajador y competitivo. Ha echado cuerpo, juega en posiciones exteriores y su peso ascendencia en el juego va creciendo. Ayer, en Ayamonte, sede de la final que midió al Unicaja y al Real Betis, completó un partido formidable. 63-57 ganó el equipo dirigido por Chiki Gil, con nada menos que 31 puntos, casi la mitad, del joven Scariolo. 10/16 en tiros de dos, 1/3 en triples y 8/11 en tiros libres, más ocho rebotes, para 35 de valoración fueron los números de Alessandro, que guió al Unicaja para que no se cayera cuando el principal rival regional dominaba. Lo hizo durante casi todo el partido, con ventajas que llegaron a alcanzar los 10 puntos.

Al descanso se llegó con empate a 29 (23-13 había llegado a dominar el Betis) y en el partido había predominio de las defensas sobre los ataques. Otra vez se marchó el cuadro sevillano por ocho puntos, pero Scariolo acudió al rescate, con varios rebotes de ataque y canastas de todos los colores, en penetraciones o tiros de media distancia. Con dos puntos abajo, un triple de Javi Rodríguez desde la esquina dio ventaja (59-57) en el último minuto y Scariolo sentenció desde el tiro libre. Lucas Muñoz (ocho puntos y 10 rebotes) y Roberto (10 puntos) también destacaron en la final.

El Unicaja competirá en el Campeonato de España, que se celebrará en Lleida del 21 al 27 del presente mes. Irá como campeón de Andalucía.