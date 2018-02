Tortazo en Vitoria

La burbuja victoriosa del Unicaja explotó en Vitoria. El Baskonia venció por cuarta vez esta temporada, en cuatro partidos, al equipo malagueño. Las tres previas fueron en duelos disputadísimos. Esta vez, el Unicaja se abandonó tras el descanso después de un primer tiempo notable en el que se fue arriba en el marcador. La mejor defensa de la ACB encajó 60 puntos en la segunda parte. Así sólo puede andar por casa el Unicaja, que no tiene tantos recursos ofensivos como el Baskonia, al que empieza a ver como un equipo inaccesible en la moral. El próximo duelo ante ellos será en play off... o el próximo domingo en la final de Copa. Obviamente, se firmaría con sangre ese partido desde las dos orillas. Pero debe reflexionar el Unicaja sobre lo que hizo en la segunda mitad.

Perdió el equipo de Joan Plaza en el partido 300 de su entrenador en el banquillo verde. Olvidaron sus jugadores la filosofía de su técnico tras el paso por los vestuarios. Es innegociable un alto grado de entrega defensiva. Desde hace un par de meses no se veía completamente desarbolado el Unicaja. Había jugado partidos mejores o peores, pero siempre había competido, no se abandonaba. Sí lo hizo en Vitoria y provoca desazón antes de la Copa. ¿Gasolina justa? ¿Simple desconexión? Se saldrá de dudas en la noche del jueves ante el Madrid, que ha perdido sus tres últimos encuentros. El Unicaja no caía en la ACB desde el año pasado, desde el 30 de diciembre. Fue también en el País Vasco, en Bilbao. El crecimiento del equipo ha sido evidente desde entonces.

Hay que mirar, no obstante, con perspectiva. El Baskonia se atraganta, es cierto. Sobre todo sorprendió la dimisión porque el inicio fue bueno, con Milosavljevic entonado, lástima que cometiera dos faltas rápidas. Encontró una vía de anotación el equipo malagueño en Salin, que metió dos triples y un dos más uno. Defensivamente, el nivel cajista era notable. Y los seis puntos seguidos del finés daban una renta de 10 puntos, recortada por Voigtmann al final del primer cuarto (11-21).

Seguía bien el Unicaja, ahora con Augustine omnipresente y Dani Díez cerrando el rebote de forma segura. Pero el Baskonia subió las líneas en defensa y empezó a ser más agresivo. Vio la luz Nedovic, de vuelta y con buenas sensaciones físicas, y dio dos sensacionales asistencias a Shermadini (22-31). El tiempo muerto de Pedro Martínez cambió el encuentro. Triples de Garino y Granger comprimieron el duelo y ahora la batuta era baskonista, especialmente cuando el charrrúa estaba en pista. Apretaba a Alberto Díaz y dificultaba el ataque cajista. Dos tiros libres de Suárez permitían ir con ventaja al descanso (36-38).

Tras él fue otro partido. Recuperar a Nedovic parece que paralizó al resto de compañeros, de nuevo se convirtió en dependencia del serbio el ataque, que había sido algo más fluido en los últimos partidos y antes de que entrara. Pero la defensa del Baskonia tenía una vuelta de tuerca más. Y coincidió con un diluvio de triples, algunos bien defendidos y otros no tanto, de los azulgranas.

El Unicaja se deshizo como un azucarillo. La mejor defensa de la ACB recibió 31 tantos en un periodo, 60 en la mitad. Quizá tardó Plaza en pedir el primer tiempo muerto (51-42). El parcial fue de 21-4 y ahí se rompió el partido, con Shengelia y, sobre todo, Voigtmann (24 puntos entre los dos en este periodo, 9 y 15) destrozando por fuera y por dentro al Unicaja. La respuesta del equipo malagueño fue inexistente. El partido estaba perdido al final del tercer cuarto (68-53) sin que se sintiera ni padeciera el rival.

El último cuarto fue un quiero y no puedo cajista y un disfrute para el rival, que llegó a ganar por 25 puntos, recortados en un maquillaje final. El equipo malagueño encadenó numerosos tiros libres fallados y perdió otra vez ante un rival que es la referencia más próxima. Queda a una victoria y con el average perdido. Y la sensación de que tiene la moral comida antes de una Copa del Rey ante la que se baja el suflé. Toca desconectar un día y pensar en la cita de Gran Canaria. Ojalá aparezca allí enfrente el Baskonia...