Triunfo sin presumir

No está el Unicaja para pedirle alardes ni filigranas. En ocasiones se cae en demandar más niveles del innegociable esfuerzo cuando la mente del deportista de alto nivel pilota en un estrato que se escapa al uso común. La toma de varias decisiones en unos segundos no es sencilla. Elegir derecha o izquierda, el movimiento de pies del contrario, la dirección del balón tras tocar el aro en un espacio reducido. Hay factores controlables y otros no. Cuando la confianza es baja, la posibilidad de errar se multiplica. Hace pocas semanas, el mítico Pepe Sánchez explicaba en el diario argentino La Nación que en un partido con el Unicaja, en 2006, entró en lo que los especialistas en neurociencia llaman "la zona". Un estado mental de plenitud. "Todo comenzó a transcurrir en cámara lenta, percibía un foco y una visión periférica perfecta, atención plena y hasta una noción clara de detalles que ocurrían entre los espectadores, afuera de la cancha. Todos los pases y estrategias salían bien", explicaba el genio de Bahía Blanca, que en el club que preside el Weber de su ciudad, intenta favorecer la aplicación de técnicas científicas para adentrarse en ese estado en la zona. Relataba Pepe que no volvió a entrar en ella.

El Unicaja está ahora mismo falto de confianza, lógico tras seis derrotas. A años luz de esa "zona" en la que entró Pepe. Consiguió una victoria trabajada ante el Joventut (86-74), más peleada de lo que dice el marcador. Con altibajos y a impulsos, sin la continuidad requerida para rivales de mayor enjundia. Basta para derrotar a la animosa Penya, bien dirigida por un discípulo de Plaza, Diego Ocampo, que conoce bien sus métodos. Intentó dificultar, lo consiguió por momentos, el ataque malagueño. El Joventut movió bien el balón pero no tuvo un día inspirado en el triple. Propició situaciones cómodas y al Unicaja le costó defender a su mejor nivel. Enlazó momentos de brillantez concretos ofensivamente el equipo local, en el primer cuarto con inspiración de Salin y en el segundo tiempo con el desborde y al acierto de Nedovic, delicioso cuando está en órbita, lástima de los continuos problemas físicos, ayer una torcedura de tobillo. Él y Brooks se retiraron en el cuarto final por el mismo problema. Pero siempre esos momentos más por fruto de impulsos o calidad pura que por un mecanismo colectivo dañino.

29/58Tiros de campo. Llegó al 50% en tiros de campo el equipo por primera vez en las últimas semanas

La montaña a escalar para ver al mejor Unicaja es alta, pero sólo a base de victorias se podrá llegar a ella. Dista ahora de ese nivel. Tras medirse a varios rivales de Final Four las sensaciones son contradictorias. Ante el Joventut, pese a su buen trabajo ante las limitaciones, no cabe otra que la victoria.

Se movió el partido en un columpio, siempre con dominio del Unicaja desde un parcial de 15-0 en la segunda mitad del primer cuarto. Pero entre los cinco y los 10 puntos a favor de los malagueños transcurrió gran parte del duelo. Salin y Shermadini lideraron el parcial, importante para la tranquilidad. Con 21-9 puntos podía aventurarse un triunfo cómodo, pero nada más lejos de la realidad, el Joventut siempre estaba ahí sin desarmarse. Jordan libraba una batalla con Shermadini y Augustine. La habitual realidad de ataques espesos y poca circulación de balón. Los triples no le entraban al Joventut y ello permitía la ventaja malagueña al descanso (36-33) después de sólo 13 tantos en el segundo cuarto.

Nedovic decidió tomar las riendas del partido. Es el principal atractivo que ofrece el Unicaja, los momentos de brillantez del serbio. Los problemas físicos y el punto de inconsistencia propia impiden esa continuidad anhelada. Con él enchufado es otro Unicaja, evidentemente. Por la atención que genera, por los puntos y las asistencias. Eleva varios escalones la calidad del equipo. Un 8-0 de salida extendió la renta hasta 11 puntos (44-33), pero el Joventut no se iba. Jordan proveía desde el poste alto a sus compañeros y Vidal enganchaba dos triples para recortar (55-52). Otras dos canastas de fábula de Nedovic volvían a abrir hueco al final del tercer cuarto (65-57).

Otro parcial de 0-7 para la Penya después de un bonito alley hoop entre Salin y Milosavlevic dejaba el partido en un margen de tres puntos. Sin Nedovic había desaparecido la magia y le costaba al Unicaja producir. Falló un triple para empatar el Joventut. Y emergió ofensivamente Alberto Díaz, con esos tiros que hasta ahora no le entraban encontrando red. Esencial que gane el malagueño esa confianza. 76-70 iba el partido, enfrente Wayns también hacía daño. Nedovic volvió a la pista para anotar un canastón desde seis metros y para hacerse una torcedura en su tobillo izquierdo que sobresaltaba a toda la parroquia del Carpena. Otra de Brooks en la última jugada del partido en el derecho dejó un mal cuerpo. El Unicaja está lejos del estado ideal de confianza, pero sólo llegará a través de victorias.