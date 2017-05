El Unicaja cumple y asiste al descenso del Betis (98-89)

El Unicaja acabó la Liga con un triunfo que certificó el descenso deportivo (habrá que ver si administrativo) del Betis. Una ovación cerrada del Carpena a los vecinos sevillanos escenificó una emotiva estampa. Con gritos de Caja y Unicaja respectivos, la petición simbólica fue que el derbi andaluz las aficiones lo quieren seguir viviendo. La victoria malagueña (98-89) permitió amarrar la cuarta plaza y el duelo ante el Iberostar Tenerife está servido desde el próximo fin de semana. Kyle Fogg (22 puntos) y Nemanja Nedovic (21 puntos) lideraron la anotación del equipo malagueño, en el que debutó el prometedor Ignacio Rosa.

El Betis dio primero con los puntos de Stojanoski, pero rápidamente Kyle Fogg cogió su fusil y metió 11 puntos en un parpadeo para poner por encima al equipo malagueño. Atraviesa un estado de acierto colectivo el Unicaja que puede ser contraproducente si no se encauza. Porque en el play off no va a meter, en condiciones normales, como lo está haciendo en los últimos partidos. Y no hay que olvidar que la maduración del equipo y la competitividad máxima la alcanzó para ganar la Eurocup con una gran defensa. En ese intercambio de puntos, el Unicaja lideraba al final del primer cuarto (28-25).El partido ya se escoró del lado cajista cuando salió a pista un iluminado Nemanja Nedovic. En siete minutos metió el serbio 16 puntos. Las metió de todos los colores, en un insultante momento de confianza. Acaba la temporada con el mejor promedio anotador desde Marcus Haislip (2008/09) y la sensación de que puede tumbar a quien se ponga por delante en el play off. Después del huracán Nedovic el Unicaja ganaba 46-30, pero apaciguó el ciclón con la salida del serbio y al descanso el equipo local dominaba por 11 (53-42).Las noticias que le llegaban al descanso al Betis desde Zaragoza, donde necesitaba una derrota maña además de una victoria propia, eran desalentadoras. Pero siguió combatiendo el equipo bético, que intentaba escapar de las garras de Alberto Díaz y de las genialidades de Nemanja Nedovic para seguir con vida. Y no se marchaba del partido pese al gran porcentaje de acierto malagueño. Estiraba la cuerda el Unicaja (58-42), pero el Betis se acercaba tras un triple de Alfonso Sánchez (70-63). Y el Estudiantes le daba la vuelta al partido en el Príncipe Felipe. Tras una filigrana de Smith, el Unicaja mandaba al final del tercer cuarto (79-66).Con imprecisiones en los dos equipos y crecientes murmullos con un Musli que no acaba de arrancar, pasaban los minutos. Y el Unicaja no dejó escapar la oportunidad de sellar el cuarto puesto. Un triple de Fogg mandaba la distancia a 17 puntos (87-70). Y en el Unicaja debutó Ignacio Rosa, un joven de 17 años que va a dar que hablar. Después, un fin simbólico de una era con el descenso deportivo del Betis.Unicaja (28+25+26+19) 98: Fogg 22, Smith 9, Díez 6, Brooks 6 y Musli 5 -quinteto inicial-. Okouo 5, Rosa 0, Díaz 10, Nedovic 21, Lafayette 3, Suárez 4 y Omic 7.Real Betis (25+17+24+23) 89: Radicevic 13, Stojanoski 14, Lockett 10, Milosevic 22 y Mahalbasic 12 -quinteto inicial-. DeVries 4, Sánchez 9, Triguero 3, Cabezas 0 y Marelja 2.Árbitros: Martín Bertrán, Cortés y Rial. Eliminados: Milosevic, Stojanovski, Lockett y Mahalbasic.Incidencias: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. 34ª jornada de la Liga Endesa. 6.859 espectadores.