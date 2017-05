Un bisonte llamado Eyenga (79-65)

Chistian Eyenga irrumpió como un terremoto en el play off de la Liga Endesa para guiar al Unicaja a su primera victoria ante el meritorio Iberostar Tenerife (79-65). En un partido complicado, con la lógica tensión y presión, el congoleño jugó como si le fuera la vida, como si reivindicara algo en su juego, él que se fue a la NBA con poco más de 20 años y no ha encontrado su lugar. Es impensable que mantenga el nivel de este domingo, 21 puntos, cuatro rebotes (y varios más tocados más dos asistencias en 17 minutos). Pero el Unicaja ha recibido una fuente de energía.El equipo de Plaza viaja a Tenerife para intentar sentenciar, pero sacó un partido complicado. El Iberostar desde el principio dejó claro que esto es play off y que aquí no se regala nada. Mandó al principio el equipo canario, con su movimiento de balón masticado y con un metrónomo en la cabeza para tirar siempre en tiempo (10-17). La respuesta del Unicaja llegó con la energía de Christian Eyenga. El congoleño irrumpió en su debut como un búfalo en el parqué. Un matazo y un dos más uno en una penetración dieron energía extra a un Unicaja que parecía algo perdido. Como resultado, 9-0 para cerrar el primer cuarto (19-17).

El encuentro entró en una dinámica de vaivenes. Brooks, Smith y Díez se cargaban con dos faltas cada uno. Daba White (19-24), repelía Suárez (24-24). Y Nedovic entró en combustión. El serbio empezó a generar puntos y asistencias para permitir una consolidación de la ventaja. Varias canastas de mérito enganchó y al descanso el partido estaba en buena situación para el Unicaja (44-34).

Tras el emotivo paréntesis para homenajear a Berni, el Unicaja continuó en buena línea (49-38 tras triple de Smith), aunque el Iberostar se agarró a un clavo ardiendo, Tariq Kirksay. Le conoce bien Plaza y el jugador, en declaraciones a este periódico esta semana, decía que el entrenador cajista era su amigo. Pero en la pista no existe nada parecido a eso. Y cuatro triples del francoamericano dejaban el marcador estrecho al final del tercer cuarto (57-54) y con un rival hacia arriba en confianza.

Pero Eyenga quería luces el día de su debut y se encargó de sentenciar el partido. Metió 14 puntos en el último cuarto, de todos los colores, hasta un triple. Fue descarado y osado, pero se necesitan estos jugadores en estos momentos concretos. Y aunque ya no haga nada más su fichaje está justificado con este partido. En sus manos está consolidarle y hacer dudar al Unicaja, que subió de los 10 puntos de renta y llegó a alcanzar los 17, con un gran Carlos Suárez de navaja suiza, hoy tocó meter (14 puntos). El viernes (22:00 horas), segundo round en La Laguna.Unicaja Baloncesto (19+25+13+22) 79: Díaz 4, Smith 10, Díez 0, Brooks 5 y Omic 9 -quinteto inicial-. Okouo 0, Fogg 0, Nedovic 12, Eyenga 21, Suárez 14 y Musli 4.Iberostar Tenerife (17+17+20+11) 65: San Miguel 4, Richotti 3, Kirksay 16, Doornekamp 15 y Bogris 6 -quinteto inicial-. Niang 2, Bassas 0, Hanley 4, Grigonis 2, Vázquez 2 y White 11.Árbitros: Pérez Pizarro, Castillo y FernándezIncidencias: Primer encuentro del play off de cuartos de final de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.883 espectadores.