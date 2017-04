El Unicaja se toma el día libre en Barcelona (89-70)

El Unicaja se tomó el día libre en Barcelona. Después de dos meses a tope, se cerró el círculo con el que comenzó un periodo de esplendor, que fue la derrota en los cuartos de final ante el equipo azulgrana. Fue vapuleado el Unicaja por un rival necesitado de confianza. Como entonces, el equipo malagueño transfundió sangre a un moribundo. Entregó el average y se complicó bastante su acceso al Top 4 y la ventaja de cancha en semifinales. Fue el peor Unicaja en meses. Sin esfuerzo, con poco acierto... Una versión que parecía olvidada reapareció en el Palau. Una derrota para olvidar (89-70).

El equipo malagueño salió a intercambiar canastas al parqué del Palau Blaugrana. Y al principio hasta le fue bien, llegó a dominar (13-16) después de que Rice endosara 13 puntos en los primeros compases. Pero ya al final del primer cuarto el Barcelona marcaba diferencias (28-20). Dejó el Unicaja que el americano y Tomic se sintieran cómodos. Y lo pagó mucho.

Había mucha laxitud del Unicaja atrás, jugadores fiables ahí como Díaz o Suárez erraban, así que se puede imaginar los demás. La rotación no funcionó mejor. Musli perdió un par de balones tontos y el acierto en el triple (7/14 al descanso) permitió al menos que no se rompiera definitivamente el encuentro. Fue lo único reseñable. En los tiros de dos (5/16) no se encontraban canastas fáciles, sólo Nedovic era capaz de crear juego. Como detalle, no se podía recuperar ningún balón. Tomic y Rice, los talentosos líderes de este errático Barcelona, campaban a sus anchas sin que el Unicaja le hiciera cosquillas. Tomic machacaba poco antes del descanso (49-35).

La tónica siguió tras el descanso, no había manera de que el Unicaja mordiera. Duró dos defensas el efecto de la charla/bronca de Joan Plaza en el vestuario. Los buenos del Barcelona seguían asistiendo, creando y metiendo. Mientras el Unicaja se echaba una plácida siesta. Había expectación por medir la ambición del Unicaja en el Palau. Fue nula a tenor de lo visto sobre el parqué, no hubo colmillo ni nada que se le pareciera. El Barcelona subió de los 20 puntos de diferencia (67-46), aunque el Unicaja la matizaba (69-52) al final del tercer cuarto).

El último cuarto fue un ejercicio de impotencia del Unicaja, que tuvo alguna bola para ponerse a 10 puntos, pero el acierto se había quedado en Málaga. Para rematar un día nefasto, Nedovic se dobló un tobillo y debió salir. No parecía grave, pero ya poco había que rascar. Plaza sacó al fondo del banquillo, su equipo ni hacía faltas y tampoco el average (+6 en Málaga) se vio peleable. Un día para olvidar.

Barcelona (28+21+20+20) 89: Rice 17, Oleson , Perperoglou 2, Claver 5 y Tomic 20 -quinteto inicial-. Doellman 6, Vezenkov 7, Eriksson 7, Diagné 2, Koponen 11, Renfroe 4 y Navarro 5.

Unicaja (20+15+17+18) 70: Díaz 6, Nedovic 8, Waczynski 0, Brooks 11 y Omic 8 -quinteto inicial-. Fogg 11, Díez 2, Smith 11, Lafayette 0, Musli 6 y Suárez 7.

Árbitros: Martín Bertrán, Bultó y Caballero.

Incidencias: Partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 3.000 espectadores.