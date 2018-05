El fin de una era (64-80)

Fue una tarde-noche de infamia en el Carpena, de las que estaban guardadas en la caja de Pandora, de una época olvidada. El Unicaja fue humillado por su rival (64-80, pero la diferencia real fue mayor), se arrastró en un partido de play off en campo propio. No compitió, salvo en algún momento puntual con el partido ya perdido, en una bajada de brazos que deja indefenso a todo el club. No se salva nadie en las últimas semanas. Es el fin de una época, dictó sentencia el Carpena con los números en la mano, una temporada con un 47% de victorias, con el atenuante de la Euroliga, no se salva.

Sería injusto tras una buena trayectoria durante cinco años que Joan Plaza saliera así, pero no renovarle antes evidenciaba que se le examinaba por el play off. No se merecía la bronca que tuvo en la presentación en un día en el que había un partido tan importante. El resultado de la evaluación es rotundamente malo, horrible. Dos derrotas acumuladas por muchos puntos, caras de frustración, desquiciamiento colectivo. El año en en que más inversión ha existido de las últimas temporadas, para jugar una buena Euroliga, ha sido el de peor puesto en la era Plaza en la ACB. Un séptimo lugar, con Gran Canaria y Andorra por delante. Según la lógica prepuestaria a la que el técnico ha apelado con continuidad, un resultado nefasto.

El partido fue una continuación del jugueteo del Baskonia que empezó en el cuarto final en el Buesa. Shermadini salió de titular y el Baskonia castigó el bloqueo directo con Huertas y Poirier sobre el gigante georgiano. Así generó una renta alta de manera sencilla (8-17). A cambio, en ataque el georgiano apenas tocó bola. Nedovic metió dos triples, pero era incapaz el equipo malagueño de encontrar rendijas para anotar. La sensación era que se avecinaba una paliza y la impotencia era creciente. El parcial de 0-19 había reventado un partido en el que no había demasiada expectativa visto los precedentes, pero la realidad abofeteaba a un Unicaja incapaz, en el banco y en la pista (11-27).

Con una actitud impropia de un play off, sin morder al rival, como si nada importara, descontando horas para irse de vacaciones mientras el rival volaba y se divertía sobre el parqué. Este equipo sólo ha funcionado en un grado alto de excitación. Un triste colofón a la temporada, seguramente a la etapa de Joan Plaza y de varios jugadores emblemáticos como Nemanja Nedovic. Pasaba la desventaja de 20 puntos (14-38) con más de dos tercios de partido por jugar. Había pitos para el jugador serbio, que no se escondía al intentarlo y que al descanso llevaba 11 puntos. Pero fallaba, sí. Y se castigaba el pasotismo de un equipo que ha competido bien durante tres cuartos de temporada pero que se ha abandonado de manera intolerable en el último mes y medio y al que ni el play off ha reactivado.

Llegó a mandar hasta por 25 puntos el Baskonia. Plaza ordenó una defensa zonal y rápidamente fue desactivada por Pedro Martínez. Colocó a Shengelia en el poste alto y encontró a sus compañeros. La cantidad de recursos tácticos, con el alto nivel de confianza que tiene el equipo vitoriano, le hace inalcanzable salvo una versión extramotivada del Unicaja, lo contrario de lo que se veía en el parqué. Y da que pensar. No hay tanta diferencia entre las plantillas y el entrenador rival llegó con la temporada ya empezada.

Con 19 puntos de diferencia se llegó al descanso (33-52). Tras el paso por el vestuario metió un punto de ganas el Unicaja, que rebajó hasta 15 puntos(42-57). Dispuso de un par de ataques para rebajar distancia, uno resuelto con un tapón que pareció ilegal a Nedovic y otro con una pérdida. El público apretaba, no quería irse con un sabor de boca tan amargo. Pero fue un efecto gaseosa, la paliza moral fue enorme. Nedovic se despedió con amago de pitos pero con salva de aplausos al final cuando se comprendió que era su despedida del Carpena. Un jugador especial, que ha propulsado su carrera en Málaga. Pesará con el tiempo infinitamente más el recuerdo de su clase.

Acabaron en pista Okouo e Ignacio Rosa y el público se lo tomó con filosofía y agradeció la entrega de Alberto Díaz hasta el último segundo. Al final se mezclaron los aplausos por el final de año con una bronca. Toca ponerse a trabajar en los despachos, tomar decisiones. Este final vergonzante no se puede repetir, no es propio del Unicaja. Y hay que reflexionar bastante.

Unicaja (11+22+15+16) 64: Díaz 7, Nedovic 14, Milosavljevic 0, Brooks 0 y Shermadini 11 -quinteto inicial-. Okouo 4, McCallum 0, Salin 6, Díez 8, Augustine 6 y Suárez 8.

Baskonia (25+25+16+12) 80: Huertas 11, Beaubois 13, Timma 4, Shengelia 8 y Poirier 12 -quinteto inicial-. Vildoza 8, Voigtmann 7, Malmanis Janning 6, Diop 4, Granger 0 y Garino 7.

Árbitros: Pérez Pérez, Castillo y Caballero.

Incidencias: Segundo encuentro de los cuartos de final del play off de la Liga Endesa, disputado en el Martín Carpena ante unos 7.393 espectadores.