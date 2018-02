Una derrota muy fea antes de la Copa (96-78)

El Unicaja quedó desnudo en Vitoria, en un segundo tiempo nefasto que hacía tiempo que no se veía. Rompió su secuencia de seis victorias en la ACB y empeora las sensaciones antes de la COpa. Las vio venir ante el Baskonia 15 minutos notables. Dominó todo el primer tiempo, si bien en el tramo final ya avisó de lo que se venía. No puso pies en pared el Unicaja, que encalló en la segunda mitad y perdió por cuarta vez esta temporada ante el Baskonia en cuatro partidos. La próxima vez será en la final de Copa o en el play off...

El Unicaja salió en buena línea, con Milosavljevic entonado, lástima que cometiera dos faltas rápidas y ya no apareciera hasta después del descanso. Encontró una vía de anotación el equipo malagueño en Salin, que metió dos triples y un dos más uno. Defensivamente, el nivel cajista era notable. Y los seis puntos seguidos del finés daban una renta de 10 puntos, recortada por Voigtmann al final del primer cuarto (11-21).

Seguía bien el Unicaja, ahora con Augustine omnipresente y Dani Díez cerrando el rebote de forma segura. Pero el Baskonia subió las líneas en defensa y empezó a ser más agresivo. Vio la luz Nedovic, de vuelta y con buenas sensaciones, y dio dos sensacionales asistencias a Shermadini (22-31). El tiempo muerto de Pedro Martínez cambió el encuentro. Triples de Garino y Granger comprimieron el duelo y ahora la batuta era baskonista, especialmente cuando el charrrúa estaba en pista. Apretaba a Alberto Díaz y dificultaba el ataque cajista. Dos tiros libres de Suárez permitían ir con ventaja al descanso.

Tras el descanso fue otro partido. Recuperar a Nedovic parece que paralizó al resto de compañeros, de nuevo se convirtió en dependencia del serbio el ataque, que había sido algo más fluído en los últimos partidos y antes de que entrara. Pero la defensa del Baskonia tenía una vuelta de tuerca más. Y coincidió con un diluvio de triples, algunos bien defendidos y otros no tanto. El Unicaja se deshizo como un azucarillo. La mejor defensa de la ACB recibió 32 tantos en un periodo. Quizá tardó Plaza en pedir el primer tiempo muerto (51-42). El parcial fue de 21-4 y ahí se rompió el partido, con Shengelia y, sobre todo, Voigtmann (24 puntos entre los dos en este periodo, 9 y 15) destrozando por fuera y por dentro al Unicaja. La respuesta del equipo malagueño fue inexistente. El partido estaba perdido al final del tercer cuarto (68-53).

El último cuarto fue un quiero y no puedo cajista y un disfrute para el rival. El equipo malagueño encadenó numerosos tiros libres fallados y perdió otra vez ante un rival que es la referencia más próxima. Queda a una victoria y con el average perdido. Y la sensación de que tiene la moral comida antes de una Copa del Rey ante la que se baja el suflé.

Baskonia (13+23+31+29) 96: Granger 7, Beaubois 13, Timma 6, Malmanis 0 y Poirier 10 -quinteto inicial-. Vildoza 4, Voigtmann 18, Huertas 0, Janning 7, Diop 0, Garino 10 y Shengelia 21.

Unicaja (21+17+15+25) 78: Díaz 3, Milosavljevic 7, Waczynski 15, Suárez 8 y Shermadini 16 -quinteto inicial-. Okouo 0, McCallum 6, Salin 10, Díez 0, Nedovic 5 y Augustine 8.

Árbitros: Pérez Pérez, Serrano y Padrós. Eliminado: Salin.

Incidencias: 20ª jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el Buesa Arena.