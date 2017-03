El Unicaja exhibe carácter en Bilbao (63-74)

Un Unicaja obrero, sin el brillo de los grandes días pero con constancia salvo malos comienzos de primer y tercer cuarto, ganó un importante partido de ACB en Bilbao (63-74). Venía de una semana durísima con dos duelos ante el Bayern y antes del tercero contra en Múnich. Tuvo la calma el equipo de Joan Plaza para jugar en una pista complicada y sacar adelante un partido que le deja muy cerca de los mejores y que abre una grieta muy importante (tres victorias más el average) con el noveno clasificado. La nota negativa fue la lesión de tobillo de Jeff Brooks, que le hace ser duda para Múnich. Se lesionó en el minuto 7 y ya no volvió. Gran partido de Dani Díez (17 puntos y cuatro rebotes) y Carlos Suárez, con 12 puntos, seis rebotes y tres asistencias.Salió el Unicaja con una torrija importante, le costó bastante entrar en el partido. Intentaba buscar a Omic, titular, pero el esloveno no conseguía producir. Por suerte para el equipo malagueño, en la defensa encontró cierta consistencia. Lo normal es que tras ocho minutos con sólo cinco puntos anotados el rival hubiera hecho un hueco grande. Pero al final del primer cuarto perdía por sólo siete puntos (15-8). Se registró un esguince de tobillo de uno de los jugadores más solventes del equipo, Jeff Brooks.En la rotación encontró Joan Plaza aire. Sobre todo, en un actor muy secundario en lo que va de temporada, Dani Díez. Encontró confianza parando a Mumbrú y ayudando en el rebote. Y se valió de los pases de sus compañeros para encontrar puntos. Un parcial de 0-8 fue gobernado por él para dar la primera ventaja al Unicaja (15-16). Un triple suyo marcó otra ventaja interesante (18-22), pero el Retabet Bilbao, con los triples desesperados de Salgado (uno de ellos tras unos pasos evidentes no señalados) encontraba oxígeno para igualar el marcador al descanso (28-29). Nedovic y Musli habían conseguido generar más juego y la anotación subió. Las 11 pérdidas por equipo denotaban que faltaba claridad de ideas.La salida del Unicaja tras el descanso volvió a ser mala. Perdió el norte el equipo de Plaza, que encajó un parcial de 10-2, con el peligroso Bamforth muy entonado desde el triple. El dominio del rebote de los vascos costaba canastas fáciles y se iban (43-36). Pero el Unicaja encontró apoyo en la solidez defensiva de Alberto Díaz y en la capacidad de Nedovic para generar peligro para, poco a poco, recuperar terreno (45-45). Se necesitaban puntos de la unidad titular, que hasta ese momento escaseaban. Fogg metió un tres más uno a falta de cuatro segundos que daba impulso al final del tercer cuarto (47-51).Cogió la ola buena el Unicaja para generar una ventaja que debía ser definitiva para el duelo (47-57). Subió las líneas defensivas, asumió la dureza del Bilbao Básket y encontró vías de agua para anotar en el aro vasco. Ahí apareció Axel Hervelle, sospechoso habitual a la hora de generar broncas y malas artes, para provocar a Alen Omic, al que no le falta demasiado para encenderse, y generar la reacción del pabellón tras una técnica doble. Un triple de Bamforth (54-57) propiciaba el tiempo muerto de Joan Plaza. Y la respuesta del equipo malagueño fue fenomenal, con triples de Waczynski y Jamar Smith (54-63). Una antideportiva de Smith tras una pérdida absurda dio las últimas opciones a Bilbao. Pero en el carrusel de tiros libres no peligró la victoria del Unicaja, que se carga de moral antes de ir a Múnich y sigue muy cerca de los mejores en la ACB.

Retabet Bilbao (15+13+19+16) 63: Borg 5, Bamforth 13, Mumbrú 10, Hervelle 4 y Eric 8 -quinteto inicial-. Mendía 0, Lapornik 0, Salgado 6, Todorovic 4, Buva 13, Llorente 0 y Nikolic 0.Unicaja (8+21+22+23) 74: Díaz 1, Smith 2, Waczynski 6, Brooks 2 y Omic 7 -quinteto inicial-. Fogg 5, Díez 17, Nedovic 10, Lafayette 3, Suárez 12 y Musli 9.Incidencias: 23ª jornada de la Liga Endesa. Partido disputado en el Pabellón de Miribilla (Bilbao) ante 8.000 espectadores.