El triunfo vuelve al Carpena (86-74)

El Unicaja se reencontró con el triunfo ante un correoso Joventut, al que no le hace justicia el marcador (86-74). Bregó el equipo badalonés, trabajado aunque sin talento deslumbrante. Pero punzante y organizado. El Unicaja mejoró en la segunda parte y consiguió cortar esa inquietante secuencia de derrotas, pero no registró grandes progresos en el juego, con muchos altibajos. No mejoró sustancialmente en su continuidad, brillante sólo cuando quiso Nedovic. El serbio y Brooks se retiraron con sendos esguinces de tobillo de los que habrá que ver su alcance. En cualquier caso, equilibran su balance los de Joan Plaza (5-5) en esa batalla más cercana por asegurar la Copa del Rey. El equipo seguramente será mejor si se acostumbra a ganar.

Nedovic empezó con dos canastas, pero Plaza le sentó rápidamente después de dos pérdidas y alguna desaplicación atrás y ya no salió hasta la reanudación el serbio. Enfrente había un equipo que concentra la experiencia en pocos jugadores y que vive de la inagotable factoría de Badalona. Ayer debutó Joel Parra en ACB, 17 años. Sólo hubo un tramo en el primer tiempo en el que el Unicaja se deshizo de los grilletes del Joventut. Una llamarada productiva de cuatro minutos, en los que el Unicaja metió 15 puntos, con tres triples de Díez y Salin más otra canasta del finés y tres puntos de Shermadini.

Había firmado un parcial de 15-0 el equipo malagueño en un parpadeo que le distanciaba (21-9), pero fue un espejismo. Se vive a impulsos de acierto espontáneo, no hay una continuidad. La habitual realidad de ataques espesos y poca circulación de balón. Los equipos rivales insisten, sean de los de más nivel de Europa o uno de zona media-baja de la Liga Endesa en castigar esas carencias. También se ve un aprovechamiento de recursos, caso de Jordan en el bando rival. El poste jamaicano recibía alimento como no suelen los interiores cajistas. Los triples no le entraban al Joventut y ello permitía la ventaja malagueña al descanso (36-33) después de sólo 13 tantos en el segundo cuarto.

Nedovic, el jugador que menos tiempo había estado en el primer tiempo en el parqué de los 11 empleados por Plaza, decidió tomar las riendas del partido. Es el principal atractivo que ofrece el Unicaja, los momentos de brillantez del serbio. Los problemas físicos y el punto de inconsistencia propia impiden esa continuidad anhelada. Con él enchufado es otro Unicaja, evidentemente. Por la atención que genera, por los puntos y las asistencias. Eleva varios escalones la calidad del equipo. Un 8-0 de salida extendió la renta hasta 11 puntos (44-33), pero el Joventut no se iba. Jordan proveía desde el poste alto a sus compañeros y Vidal enganchaba dos triples para recortar (55-52). Otras dos canastas de fábula de Nedovic volvían a abrir hueco al final del tercer cuarto (65-57).

Otro parcial de 0-7 para la Penya después de un bonito alley hoop entre Salin y Milosavlevic dejaba el partido en un margen de tres puntos. Sin Nedovic había desaparecido la magia y le costaba al Unicaja producir. Falló un triple para empatar el Joventut. Y emergió ofensivamente Alberto Díaz, con esos tiros que hasta ahora no le entraban encontrando red. 76-70 iba el partido, enfrente Wayns también hacía daño. Nedovic volvió a la pista para anotar un canastón desde seis metros y para hacerse una torcedura en su tobillo izquierdo que sobresaltaba a toda la parroquia del Carpena. Otra de Brooks en la última jugada del partido en el derecho dejó un mal cuerpo.

Unicaja (23+13+29+21) 86: McCallum 0, Nedovic 16, Díez 5, Brooks 6 y Augustine 5 -quinteto inicial-. Díaz 8, Salin 13, Milosavljevic 9, Shermadini 11, Waczynski 2 y Suárez 11.

Divina Seguros Joventut (16+17+24+17) 74: Wayns 15, Vidal 8, López-Arostegui 2, Gielo 10 y Jordan 13 -quinteto inicial-. Kulvietis 17, Nogués 0, Ventura 7, Gudul 2, Dimitrijevic 0 y Parra 0.

Árbitros: Cortés, Aliaga y Mendoza. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la 10ª jornada de la Liga Endesa 2017/18, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.