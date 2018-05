El Unicaja agoniza y jugará ante el Baskonia (85-78)

El Unicaja está tieso, no está para nada. Cayó en Badalona en la última jornada de la temporada regular ante un equipo que no se jugaba nada (85-78). Por momentos hizo un papelón. Otro mal partido, uno más, de un Unicaja muy preocupante que llega al play off sin fuerzas. Cuesta imaginar una recuperación exprés en pocas horas para reactivarse, el pesimismo se extiende y el equipo cae hasta el séptimo puesto. Deberá jugar contra el Baskonia, en una eliminatoria que comenzará el próximo domingo a las 18:30 horas en el Buesa Arena.

Muy malas sensaciones de un Unicaja que parece al que le queda larga la temporada. El martes próximo puede estar ya finiquitada. No hay nervio, la mente del entrenador y de los jugadores están en otro sitio. Apenas hay jugadores a los que agarrarse, la casta de Alberto y Brooks permitió creer en el triunfo. Pero hay jugadores que transmiten cierta desidida. Igual el motor no les da para más. Pero preocupa ver a jugadores que han ganado a casi todo lo más granado de Europa esta temporada.

El Unicaja empezó con ligero dominio, con el protagonismo repartido. Milosavljevic metía un triple, pero no es capaz el serbio de encadenar varias buenas acciones en un mismo partido, le falta regularidad. McCallum metía también alguna de sus cabriolas y mandaba el equipo malagueño (14-18) al final del primer cuarto.

La entrada de Nedovic, que alternó acierto cuando penetraba con errores cuando tiraba de tres, dio otros bríos. También hubo hueco para Viny Okouo, que últimamente no salía con el partido de verdad en juego. Estiró el Unicaja (29-34) tras cinco puntos de Dani Díez, pero no tenía continuidad y había equilibrio al descanso (36-36).

Tras el descanso salió el equipo bastante destensionado y se marchó el Joventut (56-49), con Laprovittola más liberado. Repelió Alberto Díaz con dos triples y se enganchó Jeff Brooks para devolver la iniciativa al Unicaja. Pero no tiene consistencia el equipo malagueño, que se ha caído en el tramo decisivo de la temporada y llega al play off parece que sin gasolina, sin energía. No está para nada.

Divina Seguros Joventut (14+22+25+24) 85: Laprovittola 17, Conger 4, Ventura 8, Gielo 11 y Birgander 11 -quinteto inicial-. Dimitrijevic 0, López-Arostegui 10, Vidal 0, Kulvietis 5, Nogués 1, Richard 14 y Jordan 4.

Unicaja (18+18+25+17) 78: McCallum 8, Salin 6, Milosavljevic 3, Brooks 10 y Augustine 4 -quinteto inicial-. Okouo 2, Díaz 11, Díez 7, Nedovic 9, Shermadini 2, Waczynski 12 y Suárez 4.

Árbitros: García González, serrano y Zamorano.

Incidencias: Palau Olimpic de Badalona. Jornada 34 de la Liga Endesa. Partido disputado ante 4.194 espectadores.