El Unicaja está muy vivo (83-69)

El Unicaja está muy vivo en la Euroliga. A dos victorias del play off con seis partidos por jugar y el average ganado al octavo. Derrotó al Maccabi, al que ha vencido dos veces en mes y medio, con bastante autoridad en un partido gobernado desde el descanso con mucha solvencia. McCallum y Nedovic mandaron en un partido en el que el Maccabi propuso correr. Ahí pocos como la pareja malagueña. Sucede que tiene más solidez el Unicaja atrás y ahí se llevó el partido (83-69).

En los prolegómenos, un merecido reconocimiento a Joan Plaza por batir el récord de partidos como técnico del Unicaja. Ovación unánime. Ya se sabe que hay entrenadores que no quieren ni en pintura actos festivos previos porque desconcentran. Salió algo despistado el Unicaja, que concedió un 0-7 de salida al Maccabi, respaldado por un centenar de ruidosos seguidores. No era La Mano de Elías, pero se hacían notar. Después de un triple de Nedovic y una asistencia para Brooks, Plaza optó por quitar al serbio para dar entrada a Salin y ganar más empaque defensivo. Y le salió bien el movimiento. Ganó en intensidad defensiva con el trío Díaz-Salin-Milosavljevic por fuera más Augustine de barrendero. 17-15 para el Unicaja, que cerraba el cuarto con una buena jugada de pizarra culminada por Waczynski.

El Maccabi se sentía cómodo en el partido. Podía correr, el balance defensivo del Unicaja era pobretón, no llegaba con brío atrás el cuadro malagueño. Cuando el Maccabi puede hacer eso, se convierte en un equipo peligroso porque sus jugadores tienen la calidad. El reverso positivo es que era un partido muy propicio para McCallum. Campo abierto, juego roto y metros para correr. El de Detroit apagaba los intentos de escapadas macabeos y asistía a Nedovic para liderar el partido al descanso (42-41). La sensación era que el Unicaja tenía un punto más.

Tras varios minutos erráticos, suele pasar cuando se juega con un ritmo alto, el Unicaja desperdició una técnica a Spahija y dos tiros libres de Augustine para quebrar algo el partido. Pero defensivamente estaba más sólido el Unicaja. Nedovic metía un triple en carrera y Milosavljevic otro en transición y un contraataque para poner la máxima renta para los cajistas (54-45). La conexión serbia estaba on fire. Nedovic le había colocado un soberano tapón a Parakhouski, 20 centímetros más alto que él. Un triple de Dibartolomeo sobre la bocina del tercer cuarto, no obstante, dejaba el partido abierto (60-55). No había roto el partido el cuadro de Joan Plaza y lo podía pagar.

Tuvo un momento de espesura atacante el Unicaja, que encontró a Suárez para que anotara un triple que dio mucha tranquilidad. Augustine elevaba la distancia a 10 puntos (67-57). Pero DeShaun Thomas no cejaba en su empeño. McCallum taponaba ahora a Parakhouski evitando que se redujera la distancia. En el contraataque, antideportiva sobre Nedovic. Otra canasta de Waczynski tras un gran pase de McCallum daba otra máxima (71-60) y Kane recortaba (71-64). Nedovic metía un triple desde más de ocho y McCallum volaba para un dos más uno (fallando el adicional) colosal (78-66). El Carpena le despedía en pie cuando Plaza le cambiaba.

Unicaja (23+19+18+23) 83: Díaz 4, Nedovic 15, Milosavljevic 7, Brooks 9 y Augustine 12 -quinteto inicial-. Okouo 1, McCallum 14, Salin 3, Díez 0, Shermadini 6, Waczynski 4 y Suárez 8.

Maccabi (19+22+14+14) 69: Jackson 5, Kane 15, Roll 8, Tyus 4 y Bolden 6 -quinteto inicial-. Thomas 14, Dibartolomeo 3, Cohen 0, Cole 2 y Parakhouski 12.

Árbitros: Gkontas (GRE), Hordov (CRO), Clemens (GER).

Incidencias: 23ª jornada de la Euroliga. Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. 7.492 espectadores en las gradas.