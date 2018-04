El Madrid se escapa vivo otra vez (88-89)

Al Unicaja se le volvió a escapar vivo el Real Madrid, otra vez. Como en la Copa del Rey, el equipo malagueño hizo un gran partido, pero no supo rematar al equipo blanco (88-89). Nedovic tuvo el tiro de la victoria, penetró y tiró desequilibrado. Pero no el balón fue rebotado por el aro. Le falta al serbio (25 puntos y un segundo cuarto fabuloso) ese último escalón de decidir con la última canasta. McCallum (20 puntos) realizó su mejor partido de verde, pero no fue suficiente.

Era una jornada propicia para recortar y escalar, pero la realidad es que el Unicaja se queda empatado con el noveno, que viene a Málaga el domingo. El nivel está, pero falta la concreción de saber ganar. Ante el Olympiacos no importaba demasiado y se metió el tiro decisivo. Hoy valía mucho y se falló. Las victorias no sólo se merecen. Hay que ejecutarlas.

El Real Madrid comenzó poniendo un ritmo bastante alto, cambiando varias defensas zonales y con un buen nivel de actividad. El Unicaja había tenido un buen ensayo el miércoles ante el Olympiacos y consiguió poco a poco adaptarse al ritmo rival. La amenaza rival estaba repartida, con Randolph, Carroll o Taylor. Todo regido por la batuta de Luka Doncic, al que le hacía los coros Randle por la lesión de Campazzo.

El Unicaja se puso rápido al nivel del rival. La rotación interior dejó fuera a Viny. McCallum tuvo buenos minutos, repartió cuatro asistencias en el primer tiempo. Los dos equipos se movían en un margen de acierto tremendo, rozando o en el 60%. Poco frecuente y, teóricamente, poco favorable a los intereses cajistas. N

o obstante, no parecía incómodo el equipo malagueño. Sobre todo cuando empezó a cabalgar a los lomos de Nedovic, que ofreció una exhibición sin par en el segundo cuarto. 16 puntos metió, con sólo un fallo en el tiro, un triple desde casi nueve metros que tiró ya para desafiar al imposible. El serbio dividió la zona rival y tenía la muñeca engrasada. El Madrid había pegado un estirón (23-30), pero la respuesta del Unicaja estuvo a la algura de la exigencia, con un excelso Nedovic. Había quejas a los colegiados. Sólo había tirado un lanzamiento libre el Unicaja al descanso, por nueve el Madrid. Ahí mandaba el Unicaja por un punto (48-47).

Tras el paso por el vestuario, el Unicaja tuvo momentos brillantes que le permitieron marcharse por hasta seis puntos (58-52), con un McCallum al galope. Pero ahí colapsó el equipo malagueño, conforme Tavares se fue imponiendo en la zona de manera devastadora. Fuera con tapones o con tiros obligados a rectificar, el caboverdiano cambió el curso del partido. Le quitó confianza al ataque del Unicaja, que veía cómo los espacios se reducían progresivamente. El resultado fue un parcial de 0-13, con protagonismo ofensivo de Causeur, autor de ocho puntos en un visto y no visto. Tocaba remar río arriba al final del tercer cuarto (65-69).

El Unicaja tuvo un respiro con la salida de la cancha de Tavares, que se lesionaría en el último periodo. McCallum seguía iluminado, pero le fallaban los tiros libres para acabar de voltear el encuentro. El americano reducía a un punto (75-76) y tiros libres de Suárez y Waczynski permitían, ahora sí, recuperar el mando (79-76). El Madrid estaba en modo ultracompetitivo, no regalaba nada.

Fallaba un contraataque que podía haber disparado a siete puntos la renta del Unicaja, pero Salin recuperaba con un triple (84-78). Rudy estaba enchufado y quería guerra. El Unicaja se había guardado para el final las balas de Alberto Díaz y Nemanja Nedovic, frescos. Pero igual habían perdido algo de sensaciones. No acertaron y el Madrid pegó con un triple de Randle, quién lo diría, y otra canasta de Causeur (84-84) a falta de poco más de un minuto.

Había tenido una oportunidad de estirar el Unicaja, pero había que ganar el partido otra vez. Nedovic metió dos tiros libres, pero dio un pase al tendido cuando atacaba el Unicaja para romper otra vez. Y Causeur metió un triple en su cara (86-87) a falta de 20 segundos, en la cara de Nedovic. El serbio metió dos tiros libres a falta de 12 segundos y le quedaba un tiro al Madrid. Causeur penetró marchándose de Salin y marcó a falta de 2.5 segundos. El último ataque malagueño quedó en manos de Nedovic, que, una vez más, falló una canasta decisiva.

Unicaja (17+31+17+23) 88: McCallum 20, Salin 9, Díez 3, Brooks 14 y Augustine 2 -quinteto inicial-. Díaz 2, Milosavljevic 0, Nedovic 25, Waczynski 7, Livio 2 y Suárez 4.

Real Madrid (21+26+22+20) 89: Doncic 10, Causeur 21, Taylor 12, Randolph 13 y Tavares 4 -quinteto inicial-. Randle 5, Rudy Fernández 5, Reyes 4, Yusta 0, Carroll 8 y Thompkins 7.

Árbitros: Conde, Araña y Padrós.

Incidencias: Partido de la 25ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.863 espectadores.