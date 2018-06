Los preferidos para el banquillo se complican

El Unicaja intentaba moverse rápidamente para encontrar una solución para el banquillo una vez se pensaba en pasar página a la etapa de Joan Plaza. No obstante, aún no se le comunicó al técnico catalán que no se cuenta con él.

En las últimas horas, dos situaciones complican las dos opciones que más gustaban en el Unicaja para hacerse con las riendas del equipo. Fotis Katsikaris, con el que ya se había conversado, tiene una proposición de la NBA para enrolarse en el staff de una franquicia, según informó El Día de Tenerife, algo que le seduce para dar el sí.

Paralelamente, el Gran Canaria que dirige Luis Casimiro hizo historia la pasada medianoche al conseguir un triunfo sobre el Valencia, que revivió el fantasma de la Eurocup del Unicaja, que vale el primer pase de su historia a la Euroliga. El ciclo de Casimiro parecía abocado al final en Las Palmas, pero el final de temporada cambia evidentemente el panorama.