"Ellos tienen la presión ahora"

Dani Díez y Christian Eyenga, los aleros del Unicaja, comparecieron en la sala de prensa del Martín Carpena para valorar la situación de la eliminatoria con el Iberostar Tenerife, que este viernes vivirá su segundo episodio en La Laguna (22:00 horas en la Península).

"Será un partido muy difícil, allí cayeron los equipos de la parte alta y sólo ganamos por un punto. Ganaron la Champions, hicimos un buen trabajo aquí y queremos repetirlo allí para traer la eliminatoria. Ellos deben tener la presión de ganar ahora, el coach Plaza nos dijo que sólo queda 200 entradas desde hace una semana y habrá ambiente. Es un partido difícil, tenemos que concentrarnos", explicaba Dani Díez, algo que corroboraba Christian Eyenga: "Es un partido muy difícil, muy duro, muchos equipos grandes han caído allí, es un campo difícil. Le hemos ganado tres veces, no es fácil ganar cuatro veces al mismo equipo. Hay que intentar competir, repetir lo que hicimos aquí e incluso mejor".

Dani Díez admitió que el título de la Eurocup ha hecho que el Unicaja esté en su mejor momento. "Estamos en una racha positiva, conseguir la Eurocup nos dio mucha confianza, nos vinimos arriba, en lugar de relajarnos hemos tirado para arriba. Ojalá estemos entre los cuatro primeros, que es el objetivo y, a partir de ahí, soñar e intentar competir las semifinales", desea Dani Díez, mientras que Eyenga, menos involucrado aún, dice que "yo acabo de llegar, intento montarme en cómo va. Tengo que yudar al equipo cómo puedo. Está en un momento muy limpio"."La gente no me va a pedir 21 puntos o 2, pero sí que dé la energía y la pelea del primer partido, lo que visteis en el campo", dijo Eyenga cuando se le cuestionó por la exhibición del primer partido. Asimismo, recalcó lo bien que le acogió el vestuario: "Yo hablo varios idiomas, hablo español e inglés. He coincidido con algunos jugadores en la Summer League de la NBA, en Polonia o en Liga italiana. Todos me ayudaron, todos han sido simpáticos, Dani me ayuda sobre todo con los sistemas. Todo el mundo, entrenadores y staff, me ayudan y me siento muy cómodo".

Dani Díez destacó las cualidades de Eyenga. "Nos da energía, intensidad, rebote, físico en las penetraciones... Es un fichaje muy bueno, es difícil reemplazar a un jugador como Waczynski, teníamos un rol asimilado, se ha incorporado y nos está ayudando" dice el alero madrileño, que recuerda que "ganar a un equipo de ese nivel, como el Tenerife, tres o cuatro o cinco veces seguidas, es muy complicado, hay mucha gente que se espera el 2-0 pero va a ser muy difícil. Somos el Unicaja, podemos ganar en canchas muy difíciles este año y vamos a ir a por ello. Así es la ACB. Sabemos que hay poco tiempo para descansar. Nos gusta jugar más que entrenar. Si hay tercer partido habrá poco tiempo de descanso, pero para los dos".

Sobre uno de los jugadores que hizo más daño en el primer partido, Tariq Kirksay, que ocupa la posición de alero, Dani Díez dijo que "vimos bastante vídeo, hemos ayudado demasiado en el lado débil, le han llegado triples tranquilos. Hay que ajustar ese tipo de defensas para que no llegue a recibir bien. Pero no os vamos a decir el plan de partido... (risas)". "Es uno de sus puntos fuertes, está libre y la mete. Casi todo el equipo mete mucho de tres. Hay que contestar esos tiros, pero no te vamos a contar el plan de juego", remató Eyenga.