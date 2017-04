El Unicaja perfila los últimos detalles antes de la final

El Unicaja está en la estación final de su peregrinaje en la Eurocup. Último partido de la final, última sesión de entrenamiento en el escenario del partido, La Fuente de San Luis. El equipo de Joan Plaza se ejercitó con una sesión de tiro y unos últimos retoques tácticos para preparar el partido.

Plaza habló antes del entrenamiento y dijo que Dejan Musli no jugará. "Es el pacto al que llegamos ayer. Va a hacer la rueda, se va a vestir. Pero no vamos a jugar con su salud", decía el técnico catalán, que sí espera contar con Nedovic: "No al tope de sus posibilidades, pero sí nos podrá echar una mano".

La sensación es de que se puede ganar en Valencia, de que hay opciones. "Son favoritos, juegan en su casa y tienen a la gente a favor. Pero es verdad que hemos equilibrado fuerzas. Sabemos que tenemos una ciudad detrás y queremos darle un título. No podemos prometer nada, sólo que nos dejaremos la piel por intentarlo", decía el capitán, Carlos Suárez.

"Voy a jugar, espero que bien", decía Nemanja Nedovic, con mejor cara que en los últimos días. El serbio ha encadenado varias dolencias en la semana de la final y aún no se vio su mejor versión. En anteriores eliminatorias emergió en el partido decisivo.