Plaza ya juega el tercer partido: "Me entristece que la gente proteste y consiga lo que quiere"

Joan Plaza, técnico del Unicaja Baloncesto, no se mordió la lengua tras la derrota ante el Iberostar Tenerife. Tras admitir la superioridad del equipo canario, lamentó la labor de Txus Vidorreta, técnico rival, que desde el pasado domingo al acabar el primer partido de la serie en Málaga creó un caldo de cultivo contra los árbitros.

"No sé la influencia de los árbitros. Lo que sí me entristece es que la gente proteste y consiga lo que quiere. Faltas, pasos, que se rearbitre... Y quieras o no condiciona en cualquier cancha. Pero no voy a entrar en esto porque no lo he hecho ni lo voy a hacer. No entiendo que se tolere y que los árbitros lo soporten", decía Plaza, que seguía arremetiendo contra las quejas de Vidorreta a lo largo de la semana: "Es evidente que cunado ves grandes pantallas, portadas, webs, televisión... Pues evidentemente cada uno juega a lo suyo y quien cree que eso le rinde pues que le rinda. Por faltas, tiros libres o presupuestos. Pero quienes han de jugar y arbitrar son otros".