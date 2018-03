Domas da el susto

Domas Sabonis, canterano del Unicaja, dio el susto la pasada madrugada en la NBA. Su equipo, Indiana Pacers, ganó en la pista de los Sixers (98-101) para fortificar su tercera posición en la Conferencia Este de la mejor liga del mundo.

Pero antes, el lituano de Torremolinos sufrió un percance que de primeras causó pavor. En la pelea por un rebote, el all star Joel Embiid cayó encima del tobillo izquierdo de Domas, que quedó tendido en el suelo con ostensibles gestos de dolor. Fue retirado y ya no volvió al encuentro. Afortunadamente, las pruebas que se le realizaron al acabar el partido revelaron que no había nada roto. En principio se le diagnosticó un esguince que le hace duda para los próximos partidos.

Sólo estuvo 10 minutos en pista Domas, tiempo en el que metió un triple.