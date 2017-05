Y Plaza al fin se compró casa en Málaga

Joan Plaza, técnico del Unicaja, pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga y habló sobre su futuro en Málaga. Aunque dejó algún pildorazo a quienes no confiaron en él, su discurso es de cumplimiento del contrato que le une al club hasta 2018.

El técnico reconoció que, tras larga búsqueda, se ha comprado una casa en Málaga. "Tengo hasta el 1 octubre para dar marcha atrás, pero ya está dada la señal y firmado", bromeaba el técnico catalán, que piensa en verde pero que dejó claro que no olvida: "He oído rumores y leído, de que estaban el Unicaja estaba buscando nuevos entrenadores. Con el cambio de agente he podido averiguar cosas, qué ha habido o qué no. Tú no las alimentas, yo no he dicho nada. Desde acabar la Copa del Rey estoy planificando ya para la próxima temporada".

"Yo estoy convencido ahora mismo de que estaré aquí el año que viene, pero esto has de plasmarlo después", prosiguió Plaza: "El equipo no ha ido tan mal nunca. Ha estado a dos partidos del primero toda la Liga, ha jugado la Copa del Rey, que otros años no se jugaba. Jugamos la Eurocup y hemos tenido los cojones de ganarla. No ha habido lugar a lo que se pudiera generar fuera. No he alimentado nada. Hay un grupo humano que cree en mí, mi planificación es seguir en Málaga. Todo el trabajo que hemos hecho me apetece verlo en una Euroliga, pero sólo quiero estar donde me quieran".