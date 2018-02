Brooks estará en la Copa... si no hay huelga

El Unicaja Baloncesto volvió a entrenar este lunes tras el descanso dominical. El foco está puesto en la Copa con las sombras de la huelga planeada por la ABP. Los jugadores perderían su salario de miércoles a domingo, fechas de las convocatorias, pero parece haber unión en el vestuario cajista. En otros no hay tanta unanimidad. Y en clubes no participantes, como Movistar o MoraBanc, se ha decidido no hacer paro.

En la parte deportiva, buenas noticias en el plantel cajista. Jeff Brooks volvió a trabajar con sus compañeros. Completó buena parte del entrenamiento y no tuvo resentimiento del edema óseo en su tobillo derecho que le le ha obligado a perderse los cuatro últimos encuentros. Si hay competición, Brooks estará presto. Durante el fin de semana ha trabajado en Los Guindos a las órdenes de Boni Ndong para no perder el tono.