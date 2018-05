Plaza: "La decisión de seguir la toman otros, no Joan Plaza"

Poco menos de cinco minutos duró el Unicaja en partido, demostrándose netamente inferior al Baskonia en una radiografía completa de la serie. Lo reconoció Plaza, que desgranó esa superioridad vitoriana. “Ha merecido más que nosotros pasar el Baskonia. Nuestra mala defensa vino por el mal porcentaje en tiros exteriores, nos hizo venirnos abajo. El 3-15 del final del primer cuarto fue una losa. También tuvimos pérdidas, que no nos permitió montar el balance defensivo. Algunos tiros se salieron y dieron sensación de que el partido se ponía cuesta arriba. Cuando tuvimos mejor actitud, el partido estaba decantado”, comentó el catalán, que agregó: “No merecimos pasar la eliminatoria y hemos de pensar por qué no defendimos igual que en la temporada y por qué esos bajos porcentajes”.

El entrenador cajista incidió en esa retrospección interior en el club para ver qué ha ocurrido para este desplome en el tramo final, que les llevó a la séptima posición en Liga Endesa y a ser apeados en cuartos de final. “Estuvimos aguantando justamente los primeros cinco minutos, viendo que cuando fallásemos un par de tiros se iban a ir. Jugaron con más pasión, más intensidad. Veremos el vídeo y en qué punto de la temporada se produce ese bajón. En las últimas jornadas estuvimos cerca de los 90 puntos encajados siendo la mejor defensa de la ACB, hay que pensarlo”, siguió Plaza, que no quiso hacer balance de la temporada: “Me hubiera gustado finalizar de otra manera, se lo dije a los jugadores. Por más que hayas quedado noveno en Euroliga, te van a juzgar por los últimos partidos de la liga. La temporada se analizará después”.

Sí mostró pena por no estirar la eliminatoria: “Con los méritos de la temporada hubiera sido justo ese tercer partido, pero no lo merecimos. Cuando no logras lo que crees que te mereces estás triste”. Se acabó la temporada y el próximo 30 de junio se acaba el compromiso del Unicaja y Joan Plaza. Aún no hay certezas sobre el futuro del entrenador, que reconoció también desconocer si seguirá o no en el club en el que anda cerca de cumplir un lustro. “No me lo planteo, hace unos días hablaba con gente de mi staff y hemos de esperar noticias, estar preparados para todos. La gente que tiene que tomar la decisión lo comunicará. No sé el timing, desde hace tiempo no se sabe cuál es el timing de estas cosas. Juzgar después de cinco años por los últimos 20 ó 25 días no sé si es buena señal. No tengo nada que decir, solo esperar. No interpreto nada. He trabajado con la idea de llegar al tercer partido. La ilusión o el deseo de llegar hasta el final lo tenía. No se me acaba la ilusión o el deseo. Son otros los que han de tomar la decisión, no Joan Plaza”, cerró.