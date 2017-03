Plaza: "Hay que hacer algo diferente, lo del Bayern no nos vale"

El Unicaja ya está en Krasnodar para afrontar las semifinales de la Eurocup, cuyo primer episodio será este martes (18:00 horas en España). Se mide al Lokomotiv Kuban, un equipo peligroso que ha mejorado mucho durante toda la temporada y que se impuso fácilmente al Zenit de Markovic y Toolson en los cuartos de final.

A su llegada a Krasnodar, Joan Plaza analizó al equipo ruso. "El año pasado jugó la Final Four de la Euroliga, tiene 8-9 jugadores de primer nivel, de Euroliga. También un gran entrenador y se han enfrentado ya con varios equipos españoles en esta Eurocup, así que ya saben de qué perfil somos nosotros", dice Plaza, que dio las claves para intentar competir en el Basket Hall: "Nos apatecería hacer un buen partido, lo queremos, pero para ello debemos ser duros mental y físicamente. Les he visto contra CSKA, Khimki y los dos del Zenit y empiezan con un nivel de exigencia física brutal en primer y tercer cuarto. Con jugadores que pueden alternar posiciones, con pivots que tiran desde fuera y gente con talento como Vogioukas en el interior. Es importante empezar muy bien, llevar el partido controlado".

Como antídotos a las fortalezas del rival, Plaza opina que "ellos tienen un gran físico para postear y cargar el rebote en carrera. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo aunque llevamos una carga importante de partidos. Ellos llevan 10 días sin jugar y nosotros en este periodo tenemos más partidos que nunca. Es el momento de plantear el partido, tener una buena puesta en escena y ser lo más competitivos posibles e intentar llegar vivos al final del partido para dar la sorpresa, aunque sea difícil".

Pensando ya en el viernes, pase lo que pase, Plaza ya prepara el terreno: "Necesitamos lleno el Carpena el viernes para rematar la faena si consiguiéramos algo muy difícil, como ganar aquí, o forzar el tercer partido para el miércoles siguiente".

Sobre la dinámica positiva de victorias en los últimos 10 días, Plaza la celebra pero dice que eso no hará ganar nada. "Las dinámicas positivas siempre son buenas, pero quien piense que podemos hacer lo mismo con Bayern se equivoca. Cada partido es distinto, no puedes vivir de rentas. Tienen un punto de similitud en la agresividad y dureza física que plantean Bayern y Lokomotiv. Pero no podemos hacer lo mismo, bajo los mismos parámetros. Estamos a mejor nivel en ACB y Euroliga, pero no podemos empezar pensando en eso por llevar una buena dinámica. Una buena puesta escena pasa por un buen conocimiento del rival. Nos hemos pasado la noche viajando y hay que tener las fuerzas más frescas. Hemos de igualar su dureza y ser mentalmente muy fuertes. Ellos rompen partidos a base de parciales. Pero nos ayuda que estamos en semifinales y que estamos empatados con equipos fuertes de ACB", señala el catalán.

Sobre el formato 1-1-1 de los fichajes, Plaza dijo que "demostramos con el Bayern que no siempre el primer partido es el más importante. El partido de mañana lo tienen con presión, ir a Málaga con 0-1 sería complicado para ellos. Creo que va a pesar más que ellos han tenido más descanso que nosotros para preparar cosas específicas, aunque han manifestado que esperaban enfrentarse al Bayern y no a nosotros. También por el mayor descanso. nos gustaría sorprender y ganar, pero ellos mañana pondrán toda la carne en el asador, querrán asegurarse el tercer partido. Hemos de ser listos, no permitirles que nos barran al inicio del partido o del tercer cuarto".