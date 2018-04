Plaza: "En cinco años se ha visto cómo soy: o gusto o no gusto"

Joan Plaza habló en la sala de prensa del Carpena antes de partir hacia Estambul para cerrar la Euroliga ante el Fenebahce. El técnico hizo un extenso repaso a la actualidad, a lo que ha sido la Euroliga, al aniversario del título de la Eurocup y también fue cuestionado por el futuro, por el suyo y por el de la entidad. Morayo Soluade no viajará por una microrrotura en el cuádriceps de su pierna derecha.

"El equipo está como debe estar a estas alturas. Intentamos recortar parte del entrenamiento para dosificar. Mentalmente está bien, físicamente con muchos partidos en sus piernas. Queremos hacer un buen partido mañana, para mí sería brutal quedar novenos. Décimos también sería una gran posición. Nos hubiera gustado meternos en play off, claro", decía Plaza, que asegura que "no creo que es tanto cansancio mental como físico. La semana pasada acumulamos tres partidos en cuatro días. Es estrictamente físico y es la primera vez que sufrimos esto todos en nuestra vida. James Augustine tenía una media de pocos minutos y ahora juega 24 cada día. 55 partidos son muchos. Todos los demás, el que más jugara no lo hacía tantos partidos. Dentro del cansancio físico siempre hemos competido y es lo que nos va a llevar a buen puerto. Perdemos, pero el equipo no ha bajado la cara nunca y eso es muy bueno cara a los play off. Los demás partidos, salvo tres, los ha competido. Con ventaja o sin ventaja de campo, nos damos alas para pensar que podemos acabar muy bien. La machada de ganar al Fenebahce y acabar novenos sería de nota".

Se cumple justo mañana un año del inolvidable título de la Eurocup en Valencia. "No sé si es karma o el destino. Ha sido un gran privilegio jugar esta Euroliga. Si acabamos en noveno o décimo lugar será mucho más que digna. Esa Eurocup es un título muy bonito, sufrido y trabajado. Ves que mucha gente participó del éxito, nos involucramos mucho el año pasado, devolvimos un título y conseguimos la presencia en la Euroliga, fue un exitazo. Lo hemos aprovechado mucho. James Augustine si todo es normal será mejor reboteador de la Euroliga. Nedo entre los cuatro mejores anotadores... Si el equipo opta a esa posición habrá sido un trabajo de equipo", afirmaba.

También para el técnico cajista fue un título especial aquel. "He tenido la suerte de vivir otras finales. Vivir tres eliminatorias con cancha en contra y remontar sin varios jugadores claves... El destino nos tenía preparada esa sorpresa. Se han ganado cosas importante en el club, pero la épica es difícil repetirla. La afición muy entregada. La recepción en el aeropuerto fue muy emotiva. He ganado esta Eurocup otra vez y he jugado otra final, pero la alegría la veía con mucha gente llorando. Fue un gran premio y compensó muchos años de travesía. La inversión de tiempo es lineal. La idea es que un club como el Unicaja siempre puede competir por la Copa o Supercopa, con años y todo cuadrado por la Liga o llegar lejos en la Euroliga. Son años de buen trabajo en el club y coherencia", insistió Plaza.

Plaza se refirió a otros temas:

Nueva Euroliga: "Hemos hecho un Master en toda ley, aquí sí que se debería darnos un título. Hemos de aprender aficionados, directiva, periodistas... Es una nueva situación, nueva dimensión, no hemos podido vivirla antes. Ha sido una resituación constante en volumen de entrenamientos, dosificación, sin privilegiar una competición, saliendo a muerte y no especular. Todos somos mejores, soy mejor entrenador y los jugadores son mejores jugadores. Nos hubiera gustado ganar más, claro... Es lo más cercano a la NBA con infraestructuras distintas. Esta competición ganará en calidad porque las gestiones colaterales se harán mejor. Estamos en la génesis de una Euroliga fantástica y espero que sigamos participando mucho".

Cansancio: "Ha sido realmente duro, algunos compañeros de otros clubes nos habían advertido. El comportamiento de mis jugadores ha sido magnífico. Hemos empezado el mismo roster, éramos de los tres presupuestos más bajos y los otros se han reforzado. La rotación hemos intentado que no se notara. El esfuerzo fue titánico y manteniendo competitividad. Muchos partidos en cinco días, es fácil plasmarlo en un papel pero cuando ves las caras de los jugadores... Han hecho un esfuerzo, el club también con los chárters. Barcelona, Milán, Efes... Todos esos acaban por detrás. Es muy de premiar".

Renovación: "No he sabido nada, sigo haciendo mi trabajo al 100%. Si el club no quiere o no cree, no lo sé. Ya está. Procuro centrarme. Es verdad que levantas la vista sobre el muro para ver lo que hay detrás. Te involucras más o menos, pero en mi ADN está pelear. Voy a acabar mi etapa aquí al 100%, dejando lo más alto posible el club. Los que deciden sabrán. ¿Otros clubes? Tampoco, las cosas cuando vas a otro lado se manejan cuando vas al play off o antes en la Final Four de la Euroliga, pero no antes. Cuando has de renovar se acelera antes. Tengo la mirada en mi trabajo. Creo que me ayudaría saber, pero quiero dar lo máximo. Quiero el Top 4 en la ACB, ser noveno en la Euroliga, quedar arriba en la ACB, hacer alguna locura en la misma Liga. Si el club piensa distinto, no creo que me altere, pero soy humano. Tengo piernas y piel".

Sensaciones: "No me da ningún pálpito. Ha sucedido con otros entrenadores, hablo con gente que conoce el club. Las líneas están marcadas. Soy mejor entrenador que hace cinco años, está claro. Hay señas de identidad marcadas, aceptando defectos en la gestión. Intento acercarme a la perfección, intento ser mejor. Soy una persona de sensaciones. No quiero pensar en positivo ni en negativo. Se ha visto como soy. Gusto o no gusto. Si quieres gente más suave o más fuerte, que sea una mejor persona, que garantice más éxitos... Estoy satisfecho de cómo se ha desarrollado esta etapa. No sé adivinar, declaré lo que declaré sobre mi voluntad de continuar. Iré al 100% pero es lo que hay".

Lista de jugadores: "Con Carlos Jiménez he ido mejorando y aumentando comunicación en este periodo. Hemos ido hablando de jugadores, claro, a futuro y de los que están ya aquí. Si no se cuenta conmigo habré opinado sobre jugadores y otros cambios que estimo que habría que hacer para el año que viene. Has aconsejado aunque llegue tu relevo, me habré ido dando todo".

Shermadini: "Está mejor, tiene una resonancia esta semana y veremos cómo está todo. Él cree que en un par de semanas estará pero queremos meternos en un Play Off y lo necesitamos muy bien, vamos por la cuarta semana. Tenemos un gran equipo médico y de fisios para que juguemos a tope. Cuando empiece a entrenar es porque tendrá la garantía de no lesionarse".