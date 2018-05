Plaza: "Defendimos igual que atacamos, horrible"

Se mostró reflexivo Joan Plaza tras uno de los tropiezos más crueles del curso. El catalán puso el foco en el aro propio, aunque la realidad demuestra que hubo mucho margen de mejora en ambos lados. "Después de los balones perdidos, de los bajos porcentajes, la defensa siguió defendiendo como estaba atacando, mal. Insistíamos en tirar de tres y acabamos un 9%. Había momentos donde no había defensa, acababan con bandejas. No utilizábamos las faltas. Ese parcial 9-0 inicial y el 10-2 del final del segundo cuarto hicieron que estuviéramos mal plantados en la cancha", comenzó el técnico cajista.

"Intentamos salir a recuperar en el tercer cuarto, sabiendo de la dificultad de remontar. Lo hicimos otras veces y nos veíamos capaces. No estar acertados nos llevó a defender mal segundas y terceras rotaciones. No éramos capaces de defender balones en las continuaciones de nuestros pívots. Queríamos hacer la asistencia y no el pase previo, hoy no estaba en el libreto. Queríamos hacer el pase definitivo y así nos ha ido. Hemos pasado peor que ellos", explicó Plaza, que insistió en la mala labor defensiva: "Aunque dejes a un equipo con una media de 84 puntos en 76 habla muy mal de la capacidad de nuestros malos porcentajes ofensivos, que los convertimos en mala defensa. Hemos de leer por qué nos pasa eso. Si miramos dos meses atrás el porcentaje de derrotas es bajo, pero no nos podemos diluir por malos porcentajes. Defendimos igual que atacamos, horrible".

A tenor de sus palabras, no parece preocuparle en demasía al preparador cajista el average perdido. "Esta semana no hablamos de ello, queríamos plasmar lo que estábamos entrenando. Este es el cuarto partido de 70 donde perdimos de más de 10. No tenemos que estar pensando en lo que vendrá, deben centrarse en esto, si no te pasan cosas como las de hoy. Si no estás ubicado ofreces una imagen alejada a la de toda la temporada. Perder el basketaverage es importante, pero menos que la baja actitud que hemos tenido", reconoció Plaza, que alabó al rival: "Gran Canaria sabíamos que venía de perder en casa e iban a salir muy fuerte, es un rival directo por esa quinta posición. Sabíamos de ese punto de agresividad. Cuando juegas contra equipos que vienen de perder es lógico ese punto de agresividad que nos faltó a nosotros".

Tras la derrota en Gran Canaria, la quinta plaza pasa a los de Luis Casimiro. "Me preocupa que no nos centremos en analizar bien el trabajo. Tenemos claro que nos nos debe preocupar tener ventaja de campo, pero desde hace varias semanas venimos hablando que no nos preocupe. Sí preocupa que bajemos los brazos tras un error. No perdono que no estén con ese punto de agresividad. Eso me preocupa más que otras cosas", reflexionó.

Habló del retorno de Shermadini. "A pesar de que él estaba agotado, lo he querido mantener para que coja ritmo. Hemos tenido que hacer jugar de cuatro a Livio, cuando vino a jugar de cinco. No nos ha ayudado en nada, pero no es culpa de él. El base tuvo fiebre y puse a Dragan, que no jugó ahí antes, pero nada lo justifica. Esperamos recuperar a los jugadores para acabar bien", aunque no quiso desvelar si el club renovará a Jean-Charles: "No, no vamos a pensar nada ahora. Lo vamos a utilizar para que nos ayude, veremos cómo se recupera Brooks del susto. El equipo tiene una estructura y decidiremos en su momento. Queremos avanzar y que el equipo llegue lo más clarividente posible al play off".