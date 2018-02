Plaza: "Todos importantes, nadie imprescindible"

Joan Plaza compareció antes de que el Unicaja partiera rumbo a Moscú, donde mañana (18:00 horas, Movistar Deportes) jugará ante el Khimki. Un partido en el que están en juego las posibilidades de engancharse al Top 8. Viaje sin Nedovic y Brooks, dos titulares de gran importancia en sus planes. Una prueba de madurez para el equipo.

"Hemos de demostrar que tenemos profundidad, que los juegan menos lo hacen a buen nivel. Todos dan pasos adelante, Mo juega Euroliga desde hace unas semanas. Dani, él y Dragan deben jugar mañana a gran nivel para ser competitivos. Son muy fuertes en casa, tendrán el deseo de ganarnos. El equipo ha entrenado muy bien estos días, a pesar de las bajas de dos jugadores esenciales como Nedovic o Brooks", señaló el técnico catalán sobre el duelo de mañana.

Explicó Joan Plaza cómo redistribuirá la rotación. "Mo está jugando más de dos que de uno. A Sasu mantenemos ahí y Mo hará de Nedovic mañana. Sin Brooks, Viny jugará de cinco y James seguramente tenga minutos de cuatro, como Dani en esa posición. Lo hemos probado incluso cuando había bajas. Algunos sistemas debemos ajustarlos para esos jugadores. Defensivamente no creo que altere demasiado, pero perdemos los puntos de Nedovic y su creatividad y el rebote, explosividad y tiro de Brooks. Se echan de menos, pero el grupo está concienciado. Viajamos con 11 jugadores, pero vamos a pelear", ahondó el entrenador cajista.

Cuestionado por si el equipo está preparado para la ausencia de Nedovic, Plaza cree que el equipo está en un estado de cocción mejor para paliar su baja. "Reconociendo todos que Nedovic tiene un baloncesto especial y distinto, el equipo ha ganado sin él o jugando pocos minutos últimamente. Todos somos necesarios, nadie imprescindible. Los últimos partidos los hemos solventado sin que Nedovic tuviera que jugar 25-30 minutos. Creo que somos más maduros que hace tres meses", explicó Plaza, que fue cuestionado por si esta lesión aumentó la intensidad de la búsqueda en el mercado: "Hablamos tanto con la junta directiva como con Carlos. Ellos saben de la necesidad de estar alerta. No me han dicho nada en el mercado, hay muchos equipos buscando jugadores, la Liga australiana acaba, la china también, quizá hay equipos con disposición económica para pagar el resto del contrato y traerlos. No me han hecho constar nada pero quiero pensar que Carlos está ahí pendiente. No sólo Nedovic, se fue Musli y el equipo ha reaccionado muy bien a esa baja. Viene el tramo más importante y hay que estar preparados para traer jugadores que encajen presupuestaria y deportivamente, que es lo más importante".

Por último, Plaza habló del Khimki, rival de mañana: "Tienen al jugador más determinante de Europa, tira 20-21 tiros por partidos. No le puedes flotar, tira desde 8-9 metros, puede postear... No está en la NBA porque no quiere, lo tiene todo. Markovic querrá hacer un gran partido, tira bien de tres y asiste. Sus exteriores tiran desde la esquina aprovechando la atracción de Shved. Thomas está muy fuerte, defensivamente son muy intensos. Espero un partido complicado y en el que saldrán a intentar barrernos desde el cuarto uno".