Nedovic: "Fallamos, no hicimos nuestro trabajo"

Como el resto del Unicaja, Nemanja Nedovic acusó cierta falta de chispa para imponerse al Movistar Estudiantes. No salieron las cosas, como manifestó el serbio tras el partido para los micrófonos de Cope Málaga, haciendo autocrítica por una derrota que define como oportunidad fallada: “Hemos fallado, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Defensa, ataque, tiros, piernas... No ha salido nada. Hay que olvidar el partido cuanto antes. Era una buena oportunidad para subir en la clasificación y no lo hemos hecho. No debe haber excusas, somos profesionales de esto”. No obstante, el escolta cajista prefiere pasar página y mirar al duro choque del fin de semana próximo: “La temporada es larga, ahora jugaremos contra Valencia el sábado y si ganamos podemos corregir la derrota de este domingo”.En una línea idéntica a Nedovic, Adam Waczynski se mostró contrariado en el vestuario por la forma de caer contra el Movistar Estudiantes en el Carpena, a pesar de luchar en los últimos minutos. El alero polaco señaló el acierto en los momentos clave como el factor fundamental para que los madrileños cerrasen el marcador: “Estuvimos mal en defensa, no metimos tiros abiertos e intentamos con la zona reactivarnos pero el Estudiantes estuvo mejor”. Destaca el primer periodo relativamente tranquilo en tres semanas que servirá para “descansar un poquito”: “La siguiente semana vamos a jugar con Valencia, que es un rival directo. Necesitamos jugar más duro en todas las facetas. Sabíamos que ganando éramos terceros, sabe peor perder así”.