A semifinales con autoridad (71-61)

El Unicaja está en las semifinales de la Liga Endesa. De vuelta a su hábitat, entre los cuatro mejores. Allí le espera el Real Madrid. Lo consiguió tras tumbar el Iberostar Tenerife en una eliminatoria durísima, pero en la que el Unicaja supo mantener la calma necesaria, aliñada con adrenalina, para sacarla adelante. Exigió mucho el Iberostar, admirable en su entrega, pero tiene más un Unicaja que ahora se enfrenta a un rival enorme, el Real Madrid. Pero estos jugadores quieren más, lo demostraron en cuartos de final. Ya es histórica, pero puede serlo más. Derrotó al Iberostar 71-61, con Nedovic (15 puntos) al comando, pero también con la guardia pretoriana: Suárez, Omic, un gran Dani Díez... Hasta un notable Lafayette.

En un ambiente eléctrico, con muchos hueco en el Carpena pero con los que estaban a tope de batería pese al horario extraño para un domingo, a Txus Vidorreta se le recibió con una ración de pitos como pocas se han visto en el Carpena a un rival. A los árbitros también. Martín Bertrán y Pérez Pérez, con casi mil partidos en ACB entre los dos, tampoco son demasiado influenciables.

El partido se movió en unos parámetros de alto voltaje defensivo y negación canastas fáciles. También pareció algo sobreexcitado el Unicaja, había muchas ganas en el vestuario verde al rival y a la situación, había escocido el paritdo y el arbitraje de La Laguna. Siempre por delante el equipo malagueño, con Lafayette por delante de Fogg en la rotación y Viny por delante de Musli, con alguna décima de fiebre. Se calmó un poco el Unicaja y, sin perder brío defensivo, empezó a jugar con más seso en ataque, a encontrar mejores posiciones. Y al final del primer cuarto mandaba 16-10, con buenos minutos de Dani Díez en el rebote, también de Viny Okouo en defensa. La profundidad del banquillo se antojaba clave con un partido reciente en las piernas y pulmones.

Movió el banquillo Plaza y encontró más arsenal en Nedovic, que metió dos triplazos aunque se ganó una técnica por flopping. Con el serbio se abren la defensas más, hay más argumentos para atacar en estático por su facilidad para desbordar. Y con la dinamita física de Eyenga se añadió un plus al que el Tenerife no podía responder. Rebotes, carreras y una defensa brutal, que obligaba a los canarios a ensartar ataques no ya sin anotar sino sin tocar aro. Se marchaba (35-19) el equipo malagueño, pero un parcial tinerfeño de 0-7, con la ansiedad de Fogg como causante del tramo final, dejó el marcador en 35-26 al descanso.El encuentro discurría por los mismo cánones de anotación escasa, de defensas por encima de ataques y de fiereza. Apenas se habían anotado seis puntos con la mitad del cuarto pasada. Kirksay colocaba a seis puntos al Tenerife (41-35) y el Unicaja respondía con triples de Díez y Lafayette. Pero ahí estaba como una lapa el equipo tinerfeño, con triples de San Miguel y Doornekamp, este con polémica porque Brooks se quedó en el suelo tras un choque y los árbitros no detuvieron el duelo. Subía el ruido en el Carpena. Le sucedieron un par de defensas brutales del Unicaja, con tapón de Eyenga a Kirksay. Y Nedovic dejaba en 10 puntos la renta al final del tercer cuarto (51-41).

Nedovic pisaba el acelerador (60-46), pero nunca se iba del partido el Tenerife, que con un triple de Kirksay se colocaba a sólo ocho puntos (60-52). Bogris bajaba a siete (63-56) y al Unicaja le costaba anotar, el Tenerife alternaba defensas que complicaban la vida. Un par de desaciertos de Nedovic le daban aire al equipo canario.Pero siempre tenía un punto más el Unicaja, que le quitaba aire poco a poco al rival. Estuvo providencial Omic en defensa y con un par de rebotes de ataque, Brooks jugó un par de minutos medio cojo. Y Nedovic metió un triple desde más de 9 metros casi en final de posesión que ya liquidó el encuentro (69-56). El Madrid espera en las semifinales. La oportunidad de redondear un año ya histórico está abierta. Y parece que estos tíos aún tienen hambre.

Unicaja (16+19+16+20) 71: Lafayette 8, Smith 3, Díez 12, Brooks 3 y Omic 10 -quinteto inicial-. Okouo 2, Fogg 0, Díaz 3, Nedovic 15, Eyenga 5, Suárez 10 y Musli 0.

Iberostar Tenerife (10+16+15+20) 61: San Miguel 9, Richotti 1, Kirksay 11, Doornekamp 11 y Vázquez 8 -quinteto inicial-. Bassas 2, Grigonis 2, Bogris 12 y White 5.

Árbitros: Martín Bertrán, Pérez Pérez y Manuel. Señalaron una técnica a Nedovic.

Incidencias: Tercer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa 2016/17, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante unos 8.000 espectadores.